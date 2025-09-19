女優の今田美桜（28）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「あんぱん」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）は19日、第125話が放送された。話題のシーンを振り返る。

「ドクターX〜外科医・大門未知子〜」シリーズなどのヒット作を放ち続ける中園ミホ氏がオリジナル脚本を手掛ける朝ドラ通算112作目。国民的アニメ「アンパンマン」を生み出した漫画家・やなせたかし氏と妻・暢さんをモデルに、戦争に翻弄されながら激動の時代を生き抜き、「逆転しない正義」にたどり着く柳井夫妻、のぶと嵩の軌跡を描く。

第125話は、ミュージカル「怪傑アンパンマン」初日は子どもたちが続々と訪れ、満席となった。無事終了し、会場が大きな拍手に包まれると、柳井嵩（北村匠海）は安堵。終演後、朝田蘭子（河合優実）を従えて現れたのは、屋村草吉（阿部サダヲ）だった…という展開。

辛島メイコ（原菜乃華）もいつの間にかコーラスに加わり、舞台デビュー。客席の朝田羽多子（江口のりこ）は驚き、舞台袖の辛島健太郎（高橋文哉）は笑みを浮かべた。コーラスの1人が欠席したため、メイコは長年の夢を叶えた。

草吉は「アンパンマン」の顔の形のあんぱんを手に「チビ2号がデカえスポンサー、連れてきたんだよ」。八木信之介（妻夫木聡）が大口注文。「柳井隆の『アンパンマン』が持つ優しさは、うちの会社理念とも合ってるだろ。化ける前の先行投資だよ」と語った。

草吉は「ガキ、ガキ、そしてガキだ」とあんぱんを配る。柳井のぶ（今田美桜）は田川和明（濱尾ノリタカ）父子を追い掛ける。柳井嵩（北村匠海）は草吉を見つけると、抱擁した。実に30年ぶりの再会――。

草吉「おまえも随分老けたな」「久しぶりだな」「最初に描いてた変なおじさんのアンパンマンより、随分マシになってたな」

嵩「絵本、読んでくれてたんですか」

草吉「たまたま目に入っただけだ」

嵩「たまたま目に入るほど、アンパンマン人気ないですよ」

草吉「自分で言ってて、悲しくねえか（笑）」「おまえらしい作品だから、いいんじゃねえか」「（ステージに座り）あれ読んで分かったよ。おまえも戦争行ったんだな」「戦争は腹が減るからな」

嵩「おなかをすかせた人に、あんぱんを届ける。敵も味方も関係ない。どっちが正義かも、どっちが悪かも関係なく、ただ、パンを届ける。これが僕の思う、ヒーローなんです」

草吉「俺はな、倒れてる兵隊のポケットから乾パン奪って、それを食いあさって、生き延びたんだ。俺は自分がずっと情けねえ奴だと思ってきた。あの時アンパンマンがいてくれりゃなぁ〜」

嵩「ヤムさん、ありがとうございます。生きててくれて」「そうやって、生きててくれたおかげで、あなたは今、僕の隣にいます」

草吉「気持ち悪いぞ」

嵩「気持ち悪くないです」

草吉「しっかし、線路で寝てたおまえが、立派になったもんだな。飢えた人を救うヒーローを創り出すんだからな。絵本の『あんぱんまん』、顔が真ん丸い。あれ、誰かに似てねえか」

嵩「あの丸い顔は、千尋を思い出して描きました」

草吉「千尋はシュッとした美男子だろ」

嵩「小さい頃の、千尋（平山正剛）です」

草吉「ああ…そうか」

嵩と草吉の再会は第80話（7月18日）以来。劇中の年代は第80話が1946年（昭和21年）→第125話が1976年（昭和51年）。

SNS上には「不適切発言を繰り返すヤムおんちゃん」「ガキ呼ばわりすな（笑）」「同じ経験をした人たちの共鳴」「2人の会話がアンパンマンの根底にあるメッセージだね」「小さい頃の千尋（涙）」「柳井兄弟の幼少期を知るヤムさん」などの声が続出。視聴者の泣き笑いを誘った。

22日から最終週（第26週）「愛と勇気だけが友達さ」に入る。