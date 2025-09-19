「広島２−７阪神」（１８日、マツダスタジアム）

阪神がカード６連勝で今季の対戦を終えた。三回、森下の２２号２ランで先制すると四回には近本が適時打。その後も六回にはヘルナンデスが１号ソロ、七回は大山の１０号２ランなど得点を重ねた。先発の大竹は５回２失点で９勝目。デイリースポーツ評論家の藤田平氏は「レギュラーを目指す野手たちの活発なバッティングが目についた」と称賛した。

◇ ◇

この試合、森下、大山という中心選手の活躍もあったが、それ以上にレギュラーを目指す野手たちの活発なバッティングが目についた。

中川が、食らいつくような姿勢で２安打。ヘルナンデスも来日初本塁打を含む２安打。今季、出番の減った木浪も２安打と結果を残した。

さらには高寺、熊谷あたりもヒットを放ってアピールした。

主力ではないところの、バッティングの活性化は競争の激しさを物語る。今後、現役ドラフトも控えるし、今、結果を出しておかなくては来季が約束されない。優勝しても手綱を締めるべきところ、というのが藤川監督もよく分かっているように思える。

投手では、湯浅が少し心配だ。この日は六回に登板したが２死無走者から満塁にピンチを広げて降板。前回、１３日の巨人戦でも七回１死からマウンドに上がり、２安打１死球もあって失点した。

救援陣の層は厚いが、裏返せば少しでも不調であればベンチに入れない。ＣＳまでにもう一度、調子を上げていってほしい。