女優今田美桜（28）がこのほど、東京・NHKで開催された合同取材に出席した。NHK連続テレビ小説「あんぱん」（月〜土曜午前8時）で演じる“のぶ”への思いなどを語った。

同作は「アンパンマン」作者の漫画家やなせたかしさんと小松暢さん夫妻の半生をモデルとした物語。戦前、戦中、戦後の時代を生き“逆転しない正義”を体現した「アンパンマン」が生まれるまでの愛と勇気の物語を描いている。

嵩との夫婦関係でキュンとしたシーンを聞かれ、「いろいろあるけど」としつつ、「のぶの誕生日に、自費出版で出した詩集をもらった時」を挙げた。

その理由に「サプライズであったり、その前段階でこんな感じがいいとかいろいろありましたけど、嵩さんなりのプレゼントをいっぱい考えてプレゼントしてくれたというのは、すごくキュンとしました」と述べた。

だが、報道陣から「嵩さんは成功もされてるのでうれしいと思うけど、実際に（一般人から）自作の詩集をプレゼントされたらどうですか？」のツッコミに、「確かにそうですよね」と苦笑いを浮かべた。

「どうなんでしょう？ プレゼントされたことがないから分からないですけど」と笑いつつ、「でも、やっぱり自分のことを考えて、思って書いてくれたものはお手紙と同じだと思っていてうれしいし、特別感があるのかなっていうか」と続けると、「うれしいんじゃないですかね…」と優しさを見せた。