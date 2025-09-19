今田美桜がヒロインのNHK連続テレビ小説「あんぱん」（月〜金曜）第125話が19日に放送された。

※以下ネタばれを含みます。

あらすじは、客席はたくさんの子どもたちで埋まり、その様子をカメラに収めるのぶ（今田美桜）。ミュージカルが終了すると、会場は大きな拍手に包まれ、嵩（北村匠海）はほっと胸をなでおろす。終演後、蘭子（河合優実）を従えて現れたのは、あんぱんを抱えた草吉（阿部サダヲ）だった。その姿に歓喜するのぶやメイコ（原菜乃華）たち。嵩は子どもたちにパンを配る草吉に駆け寄り、再会を喜ぶ。一方のぶは、ある人を追って外に飛び出していく。岩男の息子、和明（濱尾ノリタカ）はのぶと嵩に「面白かった」と舞台の感想を語る。そして「父が少年に抱いた感情が分かりました」と感謝する。

嵩は草吉に、あんぱんまんの顔のモデルが子どものころの千尋（中沢元紀）だと明かし、ネットでも反響があった。いよいよ来週が最終週となる。

X（旧ツイッター）には「開幕ジャムおじからのアンパンマン誕生！」「あんぱんまんきたー！」「顔が二つの怪物アンパンマンw」「斬新な頭部…！」「次郎さんのカメラ大活躍！」「メイコなじんでる」「メイコもある意味夢を叶えたね」「ちょいちょい重い設定が、、！」「ヤムおじがアンパンマンパンを持ってきてくれた！」「八木さんかぁ！」「それスポンサーおっきいw」「嵩、やっとヤムおんちゃんに会えた！」「ハグ。」「すでにあんぱんロス もう1回初めから見たい」「ヤムおんちゃんも八木さんも男前すぎる」「二人きり」「『千尋を思い出して描きました』」「千尋くんだったんか あんぱんまん」「丸い顔は千尋がモデル」「岩男の息子さんが笑顔になれてよかった」「前に進めそう」「クライマックスだな。なんか、今日は最初から最後までずっと泣きっぱなしだった。」「あー、ダメ、全部泣けちゃう。でも、千尋ちゃんまで出すの反則。朝から号泣」「終わっちゃうなぁ 予告だけで泣ける」「次週の予告。締めのセリフがアンパンマンのマーチの歌詞」などとコメントが並んだ。

「あんぱん」は朝ドラ112作目で、「アンパンマン」の生みの親、漫画家やなせたかし（本名・柳瀬嵩）さんと小松暢さん夫妻の半生がモデルの物語で、戦前、戦中、戦後の時代を生き抜き、“逆転しない正義”を体現した「アンパンマン」を生み出すまでの愛と勇気の物語を描く。