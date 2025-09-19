＜元義母コワ！警察呼ぶ？＞「おばあちゃんがいた」住所を教えていないのにナゼ！？【第1話まんが】
私はミキ。フルタイムで働きながら息子のアサヒ（小3）を育てています。元夫とは3年前に離婚しました。原因は元夫の不倫です。しかも問い詰めると逆上して暴言を吐き、追い打ちをかけるように元義母まで私が悪いと責めてきました。耐えられなくなった私はアサヒを連れて家を出て、弁護士に依頼して離婚成立。今の住まいは元夫にも元義母にも教えていません。慰謝料や月々の養育費を払ってもらう条件で、現在は2ヶ月に1回の面会を受け入れています。
逆ギレした元夫は怒鳴り声をあげ、壁を殴ったり物を蹴っ飛ばしたりしました。私はただただ震えるアサヒを抱きしめ、警察にも連絡できず……。元夫の怒りが静まるのを待っていたあの時間を思い出すと、今でも恐怖がよみがえるほどです。
自分の息子をたしなめてくれるのではと思って元義母に相談してみたものの、全面的に元夫の味方をされました。私のこんなところがよくない、こんなこともあった……。追い打ちをかけるようにたくさん批判をされました。話になりません。
離婚して3年。元夫からは慰謝料を受け取ったし、養育費も月々振り込まれています。だから約束どおり2ヶ月に1回、面会の機会を設けてきました。けれどアサヒと元夫や元義母との接点はそれだけ。引っ越し先の住所は教えていないし、入学した小学校なんて知らないはずです。
なのに元義母が今朝、学校のそばにいたというのです。手渡されたというのは、面会のときにアサヒが話していた好きなキャラクターのグッズ……。どうして学校がわかったの！？ 私はとっさに状況を理解することができなかったのでした。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・井伊テレ子
逆ギレした元夫は怒鳴り声をあげ、壁を殴ったり物を蹴っ飛ばしたりしました。私はただただ震えるアサヒを抱きしめ、警察にも連絡できず……。元夫の怒りが静まるのを待っていたあの時間を思い出すと、今でも恐怖がよみがえるほどです。
自分の息子をたしなめてくれるのではと思って元義母に相談してみたものの、全面的に元夫の味方をされました。私のこんなところがよくない、こんなこともあった……。追い打ちをかけるようにたくさん批判をされました。話になりません。
離婚して3年。元夫からは慰謝料を受け取ったし、養育費も月々振り込まれています。だから約束どおり2ヶ月に1回、面会の機会を設けてきました。けれどアサヒと元夫や元義母との接点はそれだけ。引っ越し先の住所は教えていないし、入学した小学校なんて知らないはずです。
なのに元義母が今朝、学校のそばにいたというのです。手渡されたというのは、面会のときにアサヒが話していた好きなキャラクターのグッズ……。どうして学校がわかったの！？ 私はとっさに状況を理解することができなかったのでした。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・井伊テレ子