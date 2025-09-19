都市計画法が禁じた市街化調整区域内での無許可開発などが発覚し、今月末までの閉園が決まった札幌市南区の民間動物園「ノースサファリサッポロ」を巡り、市は１８日、違法建築の撤去状況を確認するための立ち入り調査を行った。

獣舎やフードコート、グランピング施設など１１８棟（速報値）が残っていたといい、市は「撤去の行政指導を継続する」としている。

市は５月にも撤去状況に関する立ち入り調査を実施し、昨年１２月時点で１８３棟あった違法建築が１３３棟に減少したことを確認していた。市によると、今回の立ち入り調査までに撤去されたのは、獣舎や物置などの１５棟だったという。

閉園後の予定について、運営会社「サクセス観光」は「２０２９年末までに全ての施設の撤去を終える」としているが、この日の調査後に取材に応じた坪田修一・開発指導課長は「（２９年末まで）５年をかけていいとは思っていない。市としては、速やかな撤去を求める方針に変わりはない」と強調。同社側は「閉園後は撤去のスピードを速める」と回答したといい、市は今後の撤去状況を注視しつつ、都市計画法に基づく「除却命令」に踏み切るかどうかを検討する。

同園を巡っては、市が５日に実施した別の調査で計３１９匹・頭の動物が残っていることが判明した。