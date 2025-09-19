『あんぱん』第25週「怪傑アンパンマン」を振り返る
俳優の今田美桜が主演を務める、連続テレビ小説『あんぱん』（月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月〜金 前 7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）の第25週「怪傑アンパンマン」の各回あらすじを振り返る。
【写真あり】“新キャラ”が追加！新たな相関図を公開
■第121回のあらすじ
ようやく世に出た絵本『あんぱんまん』は低空飛行のままだった。それでものぶ（今田美桜）は、子どもたちに読み聞かせを続ける。そして雑誌『詩とメルヘン』の創刊から一年、嵩（北村匠海）は他の雑誌の編集長も務め、ますます忙しくなっていた。そんな中、アンパンマンを『詩とメルヘン』で連載することに。だが、連載された『怪傑アンパンマン』はあまり話題にならなかった。一年後、たくや（大森元貴）が柳井家にやってきて…。
■第122回のあらすじ
たくや（大森元貴）の提案を受けて、『怪傑アンパンマン』のミュージカル制作が動き出す。しかし、多忙な嵩（北村匠海）は打ち合わせに参加できず、代わりにアンパンマンへの思いを語るのぶ（今田美桜）。そして嵩は、忙しい中で脚本を書き始める。そんなある日、蘭子（河合優実）から電話で呼び出されたのぶと嵩が急いで八木（妻夫木聡）の会社に駆けつけると、そこで待っていたのは…。
■第123回のあらすじ
ミュージカルの準備が始まり、多忙な嵩（北村匠海）のサポートをするのぶ（今田美桜）。メイコ（原菜乃華）や健太郎（高橋文哉）も手伝い、順調に進んでいく。ピアノを弾きながら曲にアレンジを加えるたくや（大森元貴）は嵩の歌詞を口ずさむ。３か月後。開演を間近に控えるも、チケットの売れ行きは芳しくなかった。のぶは何かを思いつき…？
■第124回のあらすじ
のぶ（今田美桜）は草吉（阿部サダヲ）にあんぱんを焼いてほしいと頭を下げるが、断られてしまう。蘭子（河合優実）からこのままでは大コケすると聞いた羽多子（江口のりこ）とメイコ（原菜乃華）は、チラシ配りに出かける。そして迎えた初日。客入りの悪さに頭を抱えるたくや（大森元貴）。ごめんと謝るのぶに、嵩（北村匠海）はまだあきらめていないと言う。のぶが受付に様子を見に行くと、そこに小さな子どもたちが現れて…。
■第125回のあらすじ
客席はたくさんの子どもたちで埋まり、その様子をカメラに収めるのぶ（今田美桜）。ミュージカルが終了すると、会場は大きな拍手に包まれ、嵩（北村匠海）はほっと胸をなでおろす。終演後、蘭子（河合優実）を従えて現れたのは、あんぱんを抱えた草吉（阿部サダヲ）だった。その姿に歓喜するのぶやメイコ（原菜乃華）たち。嵩は子どもたちにパンを配る草吉に駆け寄り、再会を喜ぶ。一方のぶは、ある人を追って外に飛び出していく。
