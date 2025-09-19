「東京2025世界陸上」で9月15日に行われた男子棒高跳び決勝で、6メートル30の世界新記録で大会3連覇を成し遂げた、スウェーデンのアルマント・デュプランティス選手（25）。試合後、観客席に駆け寄り、婚約者のモデル、デシレ・イングランデルさん（24）と抱擁とキスを交わしたことも話題となった。

イングランデルさんは9月17日にインスタグラムを更新し、デュプランティス選手の応援の様子を公開。コメント欄には羨望の声が相次いでいる。

ラーメンを「あーん」

イングランデルさんはインスタグラムで、「Number 1」と投稿。東京・新宿区の国立競技場を訪れた写真を公開した。

投稿には、デュプランティス選手の名前が入ったTシャツを着て、人差し指を立てて「1」のポーズを取ったイングランデルさんのバックショットや、大記録に驚いてか、口を覆うイングランデルさんの動画などが添えられている。

コメント欄には「彼の一番のサポーターだ」「二人とも本当に素敵」「超熱いカップル」などと書き込まれている。

さらにストーリーズでは、デュプランティス選手に、ラーメンを「あーん」する、仲睦まじげな写真も公開し、ラブラブぶりを見せた。

デュプランティス選手も9月17日にインスタグラムを更新し、世界陸上の観客席でイングランデルさんと抱き合う写真などを公開。ハートとインフィニティの絵文字とともに、イングランデルさんのアカウントIDを投稿した。