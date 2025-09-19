残り1ヶ月を切り、ますます盛り上がりを見せる大阪・関西万博。兵庫県でも期間中、県版のテーマウィークとして「ひょうごEXPO week」を展開し国際博覧会協会が実施する「テーマウィーク」と連動した催しがおこなわれている。関西を中心に活躍するお笑いコンビ・はるかぜに告ぐは、パーソナリティーをつとめるラジオ番組にて同ウィークが8月から9月のテーマに掲げた「ひょうごの成長産業と地場産業」を紹介した。

はるかぜに告ぐ

番組では、兵庫県内の日本一の生産を誇る「ものづくり産業」を紹介。例えば、小野市は「そろばん」が日本で一番生産されている場所。ほかにも姫路市では「マッチ」、淡路島では「線香」が日本一の生産量を誇る。また“発祥が兵庫県”というアイテムも多く存在。「ビーチサンダル」は神戸市の長田区、ゴルフの「アイアンヘッド」は神崎郡市川町がそれにあたる。身近なアイテムが兵庫県産発と知り、パーソナリティーのふたりは驚いていた。

また「この発想はなかった！」というキーワードでリスナーからエピソードを募集し、スタジオは盛り上がった。



【ノンアルコール晩酌】



酒好きのとんずは「別に酔わんでもしゃべれるもんなあ」と同意。また、実家でダラダラしゃべりながら飲むのが好きとのことで「（目の前にいる）花妃がおかんに見えてきた」とコメントした。彼女が最近「この発想はなかった！」感じたのは、母が夜勤のことを「オール」と言っていたことだという。

しこたま飲んでも記憶が飛ぶこともないのかノンアルのいいところ

【近所のおじさんがにわとりを肩に乗せて自転車を乗っていた】



パーソナリティーのふたりは「なんでそんな発想に!?」「爪とか痛そうよな」と、まさかのシーンにさまざまな妄想を膨らませていた。

何その状況……

下記は、すでに開催されたひょうごEXPO weekのイベント。

【ひょうごオープンイノベーションサミット】スタートアップ企業や県内企業の共創によって、オープンイノベーションを推進すプログラム。（神戸市・起業プラザひょうご）



【ひょうご国〜HYOGO産を世界に発信するPROJECT 2025】兵庫県内の地場産品や新作コラボ商品の展示販売を行うイベント。（大丸神戸店 6階 ・M BASE）



【ひょうごの地場産品販売】真珠加工品・姫路レザー商品・揖保乃糸など、多種多様なひょうごの地場産業に触れることのできる販売イベント。（神戸阪急・ひょうごふるさと館）



【国際フロンティア産業メッセ2025】企業や大学・研究機関による先端技術の紹介や製品展示などを通じて、技術交流・ビジネスマッチングを促進するイベント。（ポートアイランド 神戸国際展示場1・2号館）

※ラジオ関西『Clip火曜日』より

（2025年9月2日放送回）