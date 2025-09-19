大谷翔平 2戦連発の51号！シュワバーに2本差で本塁打王争い激化



大谷翔平（c）SANKEI

ドジャースの大谷翔平投手（31）が17日（日本時間18日）、本拠地でのフィリーズ戦に「1番・DH」で出場し、8回に2試合連続となる第51号本塁打を放った。4打数1安打1打点で打率は.282、連続出塁を「22」に伸ばした。

チームは5対0で完勝し、地区優勝へのマジックは8、ポストシーズン進出マジックも「2」となった。

相手先発の左腕ルサルドには通算13打数1安打と苦手としていたが、この日は第4打席で甘く入ったスイーパーを見逃さず、飛距離408フィート（約124.3メートル）、打球速度107マイル（約172キロ）の豪快な一発をセンター中段へ運んだ。

これで本塁打数はリーグトップのカイル・シュワバー（フィリーズ＝53本）に2本差に迫る。この日シュワバーは3三振に倒れ、残り試合は両軍とも10と条件は同じ。3年連続の本塁打王をかけた争いは佳境に突入した。

ロバーツ監督も本塁打争いに「私は我々の選手に賭ける」と力強く支持。MVP争いについても「一方的だ。疑いようがない」と断言した。





