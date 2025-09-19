ロバーツ監督 大谷翔平のリリーフ起用に「彼は非常にルーティンを重視する投手。急に使うのは現実的ではない」



＜2025年9月17日(日本時間18日) ロサンゼルス・ドジャース 対 フィラデルフィア・フィリーズ ＠ドジャー・スタジアム＞

ドジャースのロバーツ監督が17日（日本時間18日）、試合前の会見でポストシーズンに向けた大谷翔平（31）の起用法について言及した。

注目が集まる救援登板について指揮官は「難しい問題」と表現。「彼は非常にルーティンを重視する投手。これまで7日から10日に1度のペースで先発してきたが、急にリリーフで使うのは現実的ではない」と語り、現状での救援起用に否定的な姿勢を示した。

ただし「チーム内では議論を続けている」とも付け加え、完全に可能性を排除したわけではない。

さらに、大谷が救援登板後に外野を守る可能性についても「実現できるかどうかは分からない」と慎重な見方を示した。

「外野でプレーすれば負担は増える。DHの枠の運用も課題となり、他の選手と共有する形を模索する必要が出てくる」と説明。

外野守備での起用にはコンディション面、打線のバランス面からも多くの変数があることを指摘した。

それでも「ショウヘイがいざとなれば外野を守れる可能性があるという事実自体は素晴らしいこと。そうした姿勢は本当にありがたい」と選手の意欲を高く評価。理論上の選択肢としては残していることも明かした。

シーズン終盤に向け、ドジャースは投手起用の柔軟性が問われる局面を迎えている。

ロバーツ監督の発言は、大谷を最大限に生かしつつもリスクを避けるというチームの方針を改めて示す形となった。





