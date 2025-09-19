日本株ＡＤＲ・円換算終値
日本株ＡＤＲ・円換算終値
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 2967（+26.5 +0.90%）
ホンダ 1667（+27 +1.65%）
三菱ＵＦＪ 2312（+30 +1.31%）
みずほＦＧ 4869（+107 +2.25%）
三井住友ＦＧ 4124（+44 +1.08%）
東京海上 6429（+64 +1.01%）
ＮＴＴ 160（+0.1 +0.06%）
ＫＤＤＩ 2510（+14 +0.56%）
ソフトバンク 229（+0.2 +0.09%）
伊藤忠 8724（+81 +0.94%）
三菱商 3523（+18 +0.51%）
三井物 3700（+33 +0.90%）
武田 4446（-4 -0.09%）
第一三共 3654（+21 +0.58%）
信越化 4638（+48 +1.05%）
日立 4002（+46 +1.16%）
ソニーＧ 4451（+18 +0.41%）
三菱電 3804（+41 +1.09%）
ダイキン 17701（+51 +0.29%）
三菱重 3742（+63 +1.71%）
村田製 2679（+27.5 +1.04%）
東エレク 26389（+934 +3.67%）
ＨＯＹＡ 21424（+349 +1.66%）
ＪＴ 4754（+1 +0.02%）
セブン＆アイ 2003（+7 +0.35%）
ファストリ 48324（+454 +0.95%）
リクルート 8288（+81 +0.99%）
任天堂 13078（-37 -0.28%）
ソフトバンクＧ 18382（+127 +0.70%）
キーエンス（普通株） 58016（+1296 +2.28%）
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 2967（+26.5 +0.90%）
ホンダ 1667（+27 +1.65%）
三菱ＵＦＪ 2312（+30 +1.31%）
みずほＦＧ 4869（+107 +2.25%）
三井住友ＦＧ 4124（+44 +1.08%）
東京海上 6429（+64 +1.01%）
ＮＴＴ 160（+0.1 +0.06%）
ＫＤＤＩ 2510（+14 +0.56%）
ソフトバンク 229（+0.2 +0.09%）
伊藤忠 8724（+81 +0.94%）
三菱商 3523（+18 +0.51%）
三井物 3700（+33 +0.90%）
武田 4446（-4 -0.09%）
第一三共 3654（+21 +0.58%）
信越化 4638（+48 +1.05%）
日立 4002（+46 +1.16%）
ソニーＧ 4451（+18 +0.41%）
三菱電 3804（+41 +1.09%）
ダイキン 17701（+51 +0.29%）
三菱重 3742（+63 +1.71%）
村田製 2679（+27.5 +1.04%）
東エレク 26389（+934 +3.67%）
ＨＯＹＡ 21424（+349 +1.66%）
ＪＴ 4754（+1 +0.02%）
セブン＆アイ 2003（+7 +0.35%）
ファストリ 48324（+454 +0.95%）
リクルート 8288（+81 +0.99%）
任天堂 13078（-37 -0.28%）
ソフトバンクＧ 18382（+127 +0.70%）
キーエンス（普通株） 58016（+1296 +2.28%）