【本日の見通し】日銀金融政策決定会合の結果発表に注目



前日のＮＹ市場では、米新規失業保険申請件数が市場予想を下回り、雇用の堅調さが示されたことなどから、ドル円は一時１４８円台に乗せる動きとなった。その後は１４７円台後半を中心に推移している。



今日は日銀金融政策決定会合の結果が発表される。政策金利は据え置きが確実視されている。植田総裁が記者会見で年内利上げの可能性を示唆する可能性もある。その場合は円高に傾きそうだ。一方で、早期利上げに慎重姿勢を示すようなら年内の利上げ期待が後退して円売り圧力が強まることとなりそうだ。



今日のドル円は日銀会合の結果発表までは１４７円台後半を中心とする値動きとなり、その後は会合の結果や植田総裁の記者会見に左右されるとみられる。



ユーロドルは海外市場で一時１．１８ドル台半ばまで上昇、その後は１．１７ドル台に下落している。１．１７５０ドル付近まで下落する場面も見られた。今日は１．１８ドル近辺での推移となりそうだ。



ポンドドルは海外市場で売りが強まり、一時１．３５３５近辺まで下落した。その後も同水準近辺でのもみ合いとなっており、今日は１．３５台での推移となりそうだ。



ユーロ円は１７４円台半ばまで上昇。１７４円台前半から半ばでの推移となっている。今日はドル円に追随するとみられるが、１７４円台を中心とする動きが見込まれる。



ポンド円はロンドン市場で２０１．２０台まで上昇した。その後は軟化している。今日は２００円台半ばを中心とする推移か。



