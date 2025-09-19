東京市場　ピボット分析（主要国通貨）

ドル円
終値148.00　高値148.27　安値146.77

150.09　ハイブレイク
149.18　抵抗2
148.59　抵抗1
147.68　ピボット
147.09　支持1
146.18　支持2
145.59　ローブレイク

ユーロドル
終値1.1788　高値1.1848　安値1.1750

1.1939　ハイブレイク
1.1893　抵抗2
1.1841　抵抗1
1.1795　ピボット
1.1743　支持1
1.1697　支持2
1.1645　ローブレイク

ポンドドル
終値1.3555　高値1.3661　安値1.3534

1.3760　ハイブレイク
1.3710　抵抗2
1.3633　抵抗1
1.3583　ピボット
1.3506　支持1
1.3456　支持2
1.3379　ローブレイク

ドルスイス
終値0.7924　高値0.7938　安値0.7872

0.8017　ハイブレイク
0.7977　抵抗2
0.7951　抵抗1
0.7911　ピボット
0.7885　支持1
0.7845　支持2
0.7819　ローブレイク