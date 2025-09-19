東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
ドル円
終値148.00 高値148.27 安値146.77
150.09 ハイブレイク
149.18 抵抗2
148.59 抵抗1
147.68 ピボット
147.09 支持1
146.18 支持2
145.59 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1788 高値1.1848 安値1.1750
1.1939 ハイブレイク
1.1893 抵抗2
1.1841 抵抗1
1.1795 ピボット
1.1743 支持1
1.1697 支持2
1.1645 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3555 高値1.3661 安値1.3534
1.3760 ハイブレイク
1.3710 抵抗2
1.3633 抵抗1
1.3583 ピボット
1.3506 支持1
1.3456 支持2
1.3379 ローブレイク
ドルスイス
終値0.7924 高値0.7938 安値0.7872
0.8017 ハイブレイク
0.7977 抵抗2
0.7951 抵抗1
0.7911 ピボット
0.7885 支持1
0.7845 支持2
0.7819 ローブレイク
ドル円
終値148.00 高値148.27 安値146.77
150.09 ハイブレイク
149.18 抵抗2
148.59 抵抗1
147.68 ピボット
147.09 支持1
146.18 支持2
145.59 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1788 高値1.1848 安値1.1750
1.1939 ハイブレイク
1.1893 抵抗2
1.1841 抵抗1
1.1795 ピボット
1.1743 支持1
1.1697 支持2
1.1645 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3555 高値1.3661 安値1.3534
1.3760 ハイブレイク
1.3710 抵抗2
1.3633 抵抗1
1.3583 ピボット
1.3506 支持1
1.3456 支持2
1.3379 ローブレイク
ドルスイス
終値0.7924 高値0.7938 安値0.7872
0.8017 ハイブレイク
0.7977 抵抗2
0.7951 抵抗1
0.7911 ピボット
0.7885 支持1
0.7845 支持2
0.7819 ローブレイク