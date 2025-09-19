◆米大リーグ ドジャース―ジャイアンツ（１８日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャースは１８日（日本時間１９日）、クレイトン・カーショー投手（３７）が今季限りで現役を引退することを発表した。ドジャース一筋１８年、通算２２２勝の左腕がユニホームを脱ぐことになった。

今季は、史上２０人目の通算３０００奪三振を達成してメジャーの歴史に名を刻むと、オールスターにも“レジェンド枠”として特別枠で選出された。昨季終了後に受けた左膝などの手術の影響で今季は５月中旬からの登板だったが、ここまで山本由伸投手（２７）に次ぐチーム２位の１０勝。先発ローテを守っていた。

試合前に取材に応じたマンシーらによると、チームの一部の選手はカーショーが今季限りで引退することを伝えられていたと言うが、口外しないように伝えられていたという。そしてこの日、「今朝チームのグループチャットで引退を発表するとメッセージが送られた」という。試合前には引退会見も行われる予定だが、カーショーはいつもと変わらずグラウンドに出てキャッチボールなどを行い、レギュラーシーズンでの本拠地最終登板となるあす１９日（同２０日）の本拠地・ジャイアンツ戦へ向けて調整した。