17LIVEは、ケンタッキーフライドチキン公式モバイルアプリとの初のコラボイベント『推し活はKFCでアゲてけ！KFC LOVERS決定戦』の第1弾を、9月18日から22日にかけて開催中だ。

本イベントでは、参加ライバーの配信画面上部に表示されるバナーからアプリをダウンロードでき、期間内に行われたダウンロード数を競う内容。総合ランキングで1位に輝いたライバーには「KFC LOVERS（KFCラバーズ）」の称号が与えられるほか、イベント各期間での上位入賞者には限定クーポンへの掲載権、縦型動画広告の出演権が贈られる。

第2弾は10月2日から10月6日まで、第3弾は10月16日から10月20日まで実施され、それぞれ上位入賞者には同等の賞品が設けられる。

第3回終了後には公式ライブ配信の実施が予定されており、17LIVEのプロライバーが出演し、総合ランキングにおいて上位入賞したライバーを発表する。加えて、一連のイベントの振り返り企画トークなどが盛り込まれた内容になる。

