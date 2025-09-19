10月16日に世界独占配信される小栗旬主演のNetflixシリーズ『匿名の恋人たち』のメイン予告とキーアート、新場面写真が公開された。

参考：小栗旬×ハン・ヒョジュ『匿名の恋人たち』LE SSERAFIM KIM CHAEWONが初のソロ主題歌

本作は、フランス映画『匿名レンアイ相談所』を原作に、Netflixシリーズ作品として再構成したロマンティックコメディ。Netflixシリーズ『幽☆遊☆白書』の月川翔が監督を務めた。

過去のトラウマから人に触れることができない主人公・壮亮を小栗、天才ショコラティエでありながら人の目を見ることができず正体を隠して生きてきたヒロイン・ハナをハン・ヒョジュが演じる。さらに、壮亮の数少ない理解者である友人・寛役を赤西仁、壮亮の友人で精神科医でもあるアイリーン役を中村ゆりが務める。

Netflixシリーズ『匿名の恋人たち』メイン予告 公開されたメイン予告は、恋愛とは全く無縁の日々を過ごしてきた壮亮（小栗旬）とハナ（ハン・ヒョジュ）が、チョコレートをきっかけに運命的な出会いをする様子から始まる。人に触れられない壮亮と、人の視線が怖いハナ、正反対な性格から度々ぶつかり合う2人だが、なぜかお互いの事だけを見つめ、触れることができる。ほかには代えがたい相手に出会った2人は、それぞれ一歩踏み出した行動をとってみるもまだまだできないことばかり。一緒に働く仲間として、そして“恋の練習相手”として徐々に距離を縮めていくこととなる。

さらにそんな2人を取り巻く、壮亮の親友でハナが想いを寄せるジャズバーのオーナー・寛（赤西仁）とカウンセラーのアイリーン（中村ゆり）が抱える想いも少しずつ交差していく、“大人の四角関係”を予感させるキーアートも公開された。

また、本編初出しのカットも公開。壮亮とハナの、“恋の練習相手”の距離感がもどかしくもどこか愛おしい2人のさまざまなシーンとあわせ、寛とアイリーンをはじめ、壮亮の従兄弟であり、仕事のパートナーとしても壮亮を支える藤原孝（成田凌）や、ル・ソベールを愛情深く支える、チーフショコラティエ・川村元美（伊藤歩）、ハナの“視線恐怖症”を理解したうえで誰よりもハナを気にかけるル・ソベールのオーナー・ショコラティエ・黒岩健二（奥田瑛二）、壮亮に厳しく接する父、双子製菓の会長・藤原俊太郎（佐藤浩市）らの姿が捉えられている。

また、LE SSERAFIMのKIM CHAEWONが歌う主題歌「告白（Confession）[Japanese Version]」の先行配信が9月19日よりスタート。KIM CHAEWONが自身初となるソロ主題歌を担当したこの楽曲は、韓国で片想いソングとして大ヒット。メイン予告でも壮亮とハナが距離を縮める大事なシーンで一部を聴くことができる。（文＝リアルサウンド編集部）