【トリプル台風発生】「台風のたまご」熱帯低気圧が「台風17号」「台風18号」「台風19号」に発達 16日間の天気シミュレーション【気象庁 台風情報・19日午前8時更新】
「台風19号」はどこに？
気象庁によりますと、きのう（１８日）午後９時にウェーク島近海において、熱帯低気圧が台風第１９号になったと発表しました。
【台風情報】トリプル台風発生 詳しい進路図と16日間の天気シミュレーション
台風はきょう（19日）午前6時現在、ウェーク島近海を１時間におよそ２０キロの速さで西へ進んでいます。
中心の気圧は９９８ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は２３メートル、最大瞬間風速は３５メートルとなっています。
今後の進路予想は、【画像①】の通りです。
今後の進路は？
台風の中心は、
きょう（１９日）午後６時には南鳥島近海
中心の気圧は９９２ヘクトパスカル、
中心付近の最大風速は２５メートル、
最大瞬間風速は３５メートル
あす（２０日）午前６時には南鳥島近海
中心の気圧は９８５ヘクトパスカル、
中心付近の最大風速は３０メートル、
最大瞬間風速は４０メートル
２１日午前３時には南鳥島近海で強い台風になる見込み
中心の気圧は９７５ヘクトパスカル、
中心付近の最大風速は３５メートル、
最大瞬間風速は５０メートル
２２日午前３時には南鳥島近海
中心の気圧は９５５ヘクトパスカル、
中心付近の最大風速は４０メートル、
最大瞬間風速は６０メートル
２３日午前３時には日本の東
中心の気圧は９５５ヘクトパスカル、
中心付近の最大風速は４０メートル、
最大瞬間風速は６０メートル
２４日午前３時には日本の東
中心の気圧は９６５ヘクトパスカル、
中心付近の最大風速は３５メートル、
最大瞬間風速は５０メートル
の予想となっています。
「台風18号」はどこに？
気象庁によりますと、きのう（１８日）午後９時に、フィリピンの東において、
熱帯低気圧が台風第１８号になったと発表しました。
台風は、きょう（１９日）午前６時にはフィリピンの東にあって、１時間におよそ１０キロの速さで西北西へ進んでいます。
中心の気圧は９９８ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は２０メートル、最大瞬間風速は３０メートルで、中心の東側３３０キロ以内と西側２８０キロ以内では、風速１５メートル以上の強い風が吹いています。
今後の進路予想図については【画像②】の通りです。
「台風17号」はどこに？
熱帯低気圧aは、きのう（18日）午後3時に南シナ海で台風17号に発達しました。
台風は、きょう（19日）午前6時には南シナ海にあって、1時間に20キロの速さで西北西に進んでいます。
中心気圧は1000ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は20メートル、最大瞬間風速は30メートルとなっています。
今後の予想進路は【画像③】の通りです。
今後16日間の各地の天気シミュレーションをみる
今後16日間の各地の予報は【画像④～⑪】の通りです。
今後の気象情報に注意してください。