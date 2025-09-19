米外為市場サマリー：良好な米経済指標を受け一時１４８円２０銭台に上伸 米外為市場サマリー：良好な米経済指標を受け一時１４８円２０銭台に上伸

１８日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１４８円００銭前後と前日と比べて１円００銭程度のドル高・円安で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１７４円４４銭前後と同８０銭程度のユーロ安・円高だった。



この日に発表された９月のフィラデルフィア連銀景気指数がプラス２３．２と８月（マイナス０．３）から改善したほか、前週分の米新規失業保険申請件数が２３万１０００件と前の週の改定値から３万３０００件減少したことで、米景気の底堅さを好感したドル買い・円売りが先行。米連邦準備理事会（ＦＲＢ）のパウエル議長が前日の記者会見で今後の追加利下げに慎重な姿勢をみせたこともドルの支えとなり、ドル円相場は一時１４８円２７銭まで上伸した。その後は米長期金利の上昇が一服したことからドル買いの勢いは鈍ったが、ＮＹダウをはじめ米主要株価指数の上昇を手掛かりに堅調に推移した。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１７８８ドル前後と前日に比べて０．００２５ドル程度のユーロ安・ドル高だった。



出所：MINKABU PRESS