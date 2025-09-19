よっ、4,000円以下！？【ニトリのN+】実は狙い目！「優秀シューズ」

その日のコーデやシーンに合わせて使い分けるためにも、シューズの選択肢は多く持っておきたいもの。デザイン性や機能性の高さに加えてコスパのよさにも期待できるシューズを探すなら、実は【ニトリ】が生んだファッションブランド【N+（エヌプラス）】が狙い目なんです。今回は、4,000円以下で展開されているN+の優秀シューズにフォーカス。シーンを問わず頼りにできそうなおすすめを紹介します。

エレガントに魅せるスウェード調のヒールパンプス

【N+】「楽らく軽量シューズはっ水パンプスタイプ」\3,990（税込）

つま先にかけてスラリとなめらかに伸びるポインテッドトゥが、足元からエレガントに美しく見せてくれそうなヒールパンプス。スウェード調の素材は高見えに期待できるだけでなく、トレンド感もプラスします。軽やかな合成皮革素材のおかげで、6cmヒールでも気負わず手に取れそう。カラーはモカのほか、シックなチャコールグレーもラインナップ。

手間なくキレイ見えを両立させたビットローファー

【N+】「楽らく軽量シューズはっ水ローファータイプ」\3,990（税込）

サッと足を入れやすいスリッポンタイプのデザインで、手間なくキレイ見えを叶えてくれそうな一足。アッパーにはしぼ感のある合成皮革素材、ソール部分には合成底を採用し、軽さと歩きやすさにも期待できます。金属のモチーフがあしらわれたビットローファーは、上品さや華やかさを演出できるのが魅力。カジュアルコーデをキレイめに寄せたい気分の日にもマッチしそうです。

足元に抜け感をもたらすつややかなバレエシューズ

【N+】「楽らく軽量シューズはっ水バレエタイプ」\3,990（税込）

つややかな光沢のあるエナメル素材が、シンプルながら品よく存在感を発揮するバレエシューズ。甲が浅めに設定されたミニマルなデザインで、足元に抜け感を出しやすいのが優秀ポイント。レディライクな装いはもちろんフルレングスのパンツとも好相性の予感です。華奢なリボンのワンポイントが、コーデの甘いアクセントになってくれるはず。

フィット感にこだわった淡色のローテクスニーカー

【N+】「低反発ソールフィットスニーカー」\3,990（税込）

「フィット感と軽やかな履き心地」（公式ECサイトより）にこだわったというローテクスニーカー。インソールに低反発素材を採用しているほか、履き口がゴムになっているのが特徴。動き回る日にも足元にそっと寄り添ってくれそうな一足です。素材の組み合わせで奥行きを出した淡いベージュカラーは品があり、キレイめコーデのハズし役としても。

※N+は、ニトリから生まれたファッションブランドです。ニトリ赤羽店内および、ショッピングセンター内のN+店舗、N+公式通販ニトリネットで販売しています。

※すべての商品情報・画像はN+出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：かんだちほ