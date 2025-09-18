¡Ö¥·¥§ー¥ó¥°¥ì¥ó¾É¸õ·²¡×¤òÈ¯¾É¤¹¤ë¤È¡Ö¼÷Ì¿¡×¤Ë¤É¤ì¤¯¤é¤¤±Æ¶Á¤¬¤¢¤ë¡©¡Ú°å»Õ´Æ½¤¡Û
ÌÜ¤ä¸ý¹ÐÆâ¤Î´¥¤¤¬Â³¤¡¢¡Ö¤â¤·¤«¤·¤Æ¥·¥§ー¥°¥ì¥ó¾É¸õ·²¤«¤â¡Ä¡×¤ÈÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©¤³¤ÎÉÂµ¤¤Ï¼«¸ÊÌÈ±Ö¼À´µ¤Î°ì¤Ä¤Ç¡¢ËýÀÅª¤Ê¾É¾õ¤¬Æü¾ïÀ¸³è¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤É¤Î¤è¤¦¤ËÆü¾ïÀ¸³è¤òÁ÷¤ì¤Ð¤è¤¤¤Î¤«¡¢¼÷Ì¿¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡¢ÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ËÜµ»ö¤Ç¤Ï°Ê²¼¤ÎÅÀ¤òÃæ¿´¤Ë¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥·¥§ー¥°¥ì¥ó¾É¸õ·²¤È¤Ï
¥·¥§ー¥°¥ì¥ó¾É¸õ·²¤Î¼÷Ì¿¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÍý²ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¤´»²¹Í¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¤¼¤ÒºÇ¸å¤Þ¤Ç¤ªÆÉ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
´Æ½¤°å»Õ¡§
ÃæÏ© ¹¬Ç·½õ¡Ê°åÎÅË¡¿Í°¦¿¸²ñÃæ¹¾ÉÂ±¡Æâ»ë¶À¼£ÎÅ¥»¥ó¥¿ー¡Ë
1991Ç¯Ê¼¸Ë°å²ÊÂç³ØÂ´¶È¡£°åÎÅË¡¿Í°¦¿¸²ñÃæ¹¾ÉÂ±¡Æâ»ë¶À¼£ÎÅ¥»¥ó¥¿ー½êÂ°¡£ÊÆ¹ñÆâ²Ê³Ø²ñ¾åÀÊ²ñ°÷ ÆüËÜÆâ²Ê³Ø²ñÁí¹çÆâ²ÊÀìÌç°å¡£ÆüËÜ¾Ã²½´ïÆâ»ë¶À³Ø²ñ³Ø½ÑÉ¾µÄ°÷¡¦»ØÆ³°å¡¦ÀìÌç°å¡£ÆüËÜ¾Ã²½´ïÉÂ³Ø²ñËÜÉôÉ¾µÄ°÷¡¦»ØÆ³°å¡¦ÀìÌç°å¡£
¥·¥§ー¥°¥ì¥ó¾É¸õ·²¤È¤Ï
¥·¥§ー¥°¥ì¥ó¾É¸õ·²¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÉÂµ¤¤Ç¤¹¤«¡©¥·¥§ー¥°¥ì¥ó¾É¸õ·²¤Ï¡¢ÌÈ±Ö¤Î°Û¾ï¤Ë¤è¤êÂÃ±ÕÁ£¤äÎÞÁ£¤Ë±ê¾É¤¬µ¯¤³¤ê¡¢¸ý¹ÐÆâ¤äÌÜ¤Î´¥Áç¤È¤¤¤Ã¤¿¾É¾õ¤¬¸½¤ì¤ë¼«¸ÊÌÈ±Ö¼À´µ¤Ç¤¹¡£ç±¸¶ÉÂ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤ËÊ¬Îà¤µ¤ì¡¢ÆÃ¤ËÃæ¹âÇ¯¤Î½÷À¤Ë¸«¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¼ç¤Ê¾É¾õ¤Ï¥É¥é¥¤¥Þ¥¦¥¹¤ä¥É¥é¥¤¥¢¥¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÈéÉæ¡¢ÇÙ¡¢¿ÕÂ¡¤Ê¤É¤ÎÂ¡´ï¤Ë¤â±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÉÂµ¤¤Ï¡¢´ØÀá¥ê¥¦¥Þ¥Á¤Ê¤É¤Û¤«¤Îç±¸¶ÉÂ¤òÊ»È¯¤¹¤ë¡ÉÆó¼¡À¥·¥§ー¥°¥ì¥ó¾É¸õ·²¡É¤È¡¢¤½¤ì¤é¤òÈ¼¤ï¤Ê¤¤¡É°ì¼¡À¥·¥§ー¥°¥ì¥ó¾É¸õ·²¡É¤ËÊ¬¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¿Ê¹Ô¤ÎÂ®¤µ¤Ë¤Ï¸Ä¿Íº¹¤¬¤¢¤ê¡¢¾É¾õ¤¬°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢Ä¹´üÅª¤ËÁ´¿È¾É¾õ¤¬¿Ê¹Ô¤¹¤ëÊý¤â¤¤¤Þ¤¹¡£µ©¤Ë°À¥ê¥ó¥Ñ¼ð¤Ê¤É¤Î¹çÊ»¾É¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Áá´üÈ¯¸«¤È·ÑÂ³Åª¤Ê·Ð²á´Ñ»¡¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¥·¥§ー¥°¥ì¥ó¾É¸õ·²¤Î´µ¼Ô¤µ¤ó¤Ï¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¥·¥§ー¥°¥ì¥ó¾É¸õ·²¤Ïµ©¤ÊÉÂµ¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î´µ¼Ô¤µ¤ó¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1993Ç¯¤ÎÄ´ºº¤Ç¤ÏÇ¯´Ö¤Î¼õÎÅ´µ¼Ô¿ô¤ÏÌó1Ëü7,000¿Í¤Ç¡¢2002Ç¯¤Ë¤ÏÌó7Ëü8,000¿Í¤ËÁý²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÀøºßÅª¤Ê´µ¼Ô¤µ¤ó¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¯¡¢ÀìÌç²È¤Î´Ö¤Ç¤ÏÆüËÜ¹ñÆâ¤Î´µ¼Ô¤µ¤ó¤Ï30Ëü¿Í°Ê¾å¤Ë¤Î¤Ü¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¿äÂ¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ØÀá¥ê¥¦¥Þ¥Á¤Î´µ¼Ô¤µ¤ó¤ÎÌó20¡ó¤ËÆó¼¡À¥·¥§ー¥°¥ì¥ó¾É¸õ·²¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ä¡¢¸¶È¯À¤Î´µ¼Ô¤µ¤ó¤ÎÊý¤¬¤µ¤é¤ËÂ¿¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
È¯¾ÉÎ¨¤Ï¤ª¤è¤½2,000¿Í¤Ë1¿Í¤Ç¡¢ÆÃ¤Ë40Âå¤«¤é60Âå¤ËÂ¿¤¯¡¢ÃË½÷Èæ¤Ï1¡§14¤È½÷À¤ËÂ¿¤¤·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾É¾õ¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤¿ºÝ¤Ë¤ÏÁá´ü¤Ë°åÎÅµ¡´Ø¤ò¼õ¿Ç¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¥·¥§ー¥°¥ì¥ó¾É¸õ·²¤ÎÈ¯¾É¤Ï¼÷Ì¿¤Ë±Æ¶Á¤·¤Þ¤¹¤«¡©¥·¥§ー¥°¥ì¥ó¾É¸õ·²¤òÈ¯¾É¤·¤Æ¤â¡¢¼÷Ì¿¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤¬½Ð¤ë¤³¤È¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÉÂµ¤¤Ï¼ç¤Ë¥É¥é¥¤¥¢¥¤¤ä¥É¥é¥¤¥Þ¥¦¥¹¤Ê¤É¤Î´¥Áç¾É¾õ¤òÃæ¿´¤Ë¸½¤ì¡¢Â¿¤¯¤Î´µ¼Ô¤µ¤ó¤ÏÉáÃÊ¤É¤ª¤ê¤ÎÀ¸³è¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢´Ö¼ÁÀÇÙ±ê¤ä¿Õ¾ã³²¡¢¥ê¥ó¥Ñ¼ð¤Ê¤É¤Î¹çÊ»¾É¤òÈ¼¤¦¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢·ò¹¯¤ÊÊý¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¼÷Ì¿¤¬Ã»¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤Û¤«¤Îç±¸¶ÉÂ¤ËÂ³¤¤¤ÆÈ¯¾É¤¹¤ëÆó¼¡À¥·¥§ー¥°¥ì¥ó¾É¸õ·²¤Ç¤â¡¢Í½¸å¤Ë±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¾É¾õ¤ÎÊÑ²½¤äÂ¡´ï¾ã³²¤ÎÃû¸õ¤ò¸«Æ¨¤µ¤º¡¢Äê´üÅª¤Ë¿Ç»¡¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
Í½¸å¤Ï¤ª¤ª¤à¤ÍÎÉ¹¥¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢°å»Õ¤ÈÏ¢·È¤·¤Ê¤¬¤éÂÎÄ´´ÉÍý¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Ä¹´üÅª¤ÊÀ¸³è¤ò¸«¿ø¤¨¤¿ÂÐ±þ¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊÔ½¸Éô¤Þ¤È¤á
¤³¤³¤Þ¤Ç¥·¥§ー¥°¥ì¥ó¾É¸õ·²¤Î¼÷Ì¿¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Í×ÅÀ¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¤È°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£
¥·¥§ー¥°¥ì¥ó¾É¸õ·²¤ÏÌÈ±Ö°Û¾ï¤Ë¤è¤êÂÃ±ÕÁ£¤äÎÞÁ£¤¬±ê¾É¤òµ¯¤³¤·¡¢¸ý¹ÐÆâ¤äÌÜ¤Î´¥Áç¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾É¾õ¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¼«¸ÊÌÈ±Ö¼À´µ¤Ç¤¢¤ë
¥·¥§ー¥°¥ì¥ó¾É¸õ·²¤Ï¥É¥é¥¤¥¢¥¤¤ä¥É¥é¥¤¥Þ¥¦¥¹¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢´ØÀáÄË¤äÈéÉæ¾É¾õ¡¢Á´¿È¤Î·ñÂÕ´¶¤Ê¤É¤Î¾É¾õ¤¬¸½¤ì¤ë¼«¸ÊÌÈ±Ö¼À´µ¤Ç¤¢¤ë
¥·¥§ー¥°¥ì¥ó¾É¸õ·²¤Ï´¥Áç¾É¾õ¤Î¸¡ºº¤ÈÂÐ¾ÉÎÅË¡¤¬Ãæ¿´¤Ç¡¢À¸³è´ÉÍý¤äÄê´üÅª¤Ê¿Ç»¡¤¬°ÂÄê¤·¤¿Æü¾ï¤ò»Ù¤¨¤ë¸°¤È¤Ê¤ë
¥·¥§ー¥°¥ì¥ó¾É¸õ·²¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢ÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤·¤«¤·¡¢Å¬ÀÚ¤Ê¼£ÎÅ¤È¥»¥ë¥Õ¥±¥¢¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤òÂç¤¤¯Â»¤Ê¤¦¤³¤È¤Ê¤¯²á¤´¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢¾É¾õ¤ò²æËý¤»¤º¡¢°å»Õ¤ÈÁêÃÌ¤·¤Ê¤¬¤é¤´¼«¿È¤Ë¹ç¤Ã¤¿¥±¥¢¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤Îµ»ö¤¬¡¢¾¯¤·¤Ç¤âÁ°¸þ¤¤Ê°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤¹¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
ºÇ¸å¤Þ¤Ç¤ªÆÉ¤ß¤¤¤¿¤À¤¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
