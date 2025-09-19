各メディアやクラブOBが猛烈批判。マンUが33年ぶりの大不振、だがアモリム監督は揺るがず「私はやり方を変えない」【現地発】
マンチェスター・ユナイテッドの周辺が騒がしくなってきた。
プレミアリーグ第４節を終えた時点で、成績は１勝１分け２敗の14位。クラブ史を紐解くと、これは1992−93シーズン以来、実に33年ぶりとなる低空スタートである。
批判の決定打となったのは、イングランド４部のグリムズビー・タウンに敗れる大失態を演じたリーグ杯だった。選手の実力差や移籍金、報酬の総額を考えれば、ルベン・アモリム監督に批判が集まるのは当然と言える。さらに、14日に行なわれたマンチェスター・シティとの地元ダービーにも敗れたことで解任論が浮上し、「今後３試合の結果次第では解任の可能性もある」（英紙『デーリー・ミラー』）と、具体的なシナリオまで報じるメディアも出てきた。
しかし、英紙『デーリー・テレグラフ』や英BBC放送によれば、クラブ上層部は依然としてアモリム監督を擁護する方針を変えていない。『デーリー・テレグラフ』紙は「首脳陣はシーズン序盤の成績に不満を抱いているものの、チームのスタッツやデータには改善の兆しがあると見ており、そのため監督を支持する姿勢を崩していない」と伝えている。
では、そのスタッツとは何なのか。今季のマンチェスター・Uは、プレミアリーグで「総シュート数」と「相手ボックス内のタッチ数」でリーグトップに立つ。さらに、ゴール期待値（xG）とオープンプレーからのxGで２位、枠内シュート数は４位、ボックス内へのパス数は５位に位置している。いずれも昨シーズンから大きく改善しており、首脳陣はこれらの数値を根拠に「チームは成長している」と確信しているようだ。
それでも、結果が伴わなければ周囲が黙っていないのが名門マンチェスター・Uというクラブである。その難しさの１つが、発言力を持つクラブOBの存在だ。不振に陥れば、かつての名手たちが鋭い意見を発し、クラブを揺さぶる。
知名度の高い彼らが強い言葉を放てば、英メディアも当然、大きく取り上げる。すると監督や選手への重圧はいっそう増し、クラブ全体が萎縮する悪循環に陥るのである。
実際、元イングランド代表FWウェイン・ルーニーは、アモリム監督が徹底してこだわる「３バックシステム」に疑問を呈した。
「アモリムの戦術は理解しにくい。昨シーズン、エリク・テン・ハーフ監督が解任されてルベンが来た時、我々は『どうプレーするのか』『どう変わるのか』と説明を受けた。だが昨季と比べても状況はむしろ悪化している。私は監督や選手をできる限り支持し、前向きでいたい。だが進歩があるとはとても言えない。成長が何も見えない状況では、非常に難しい」
さらに元イングランド代表MFポール・スコールズも、辛口で知られる50歳のレジェンドらしくチームを批判した。
「私は質が足りないと思う。中盤の４〜５人をどう組み合わせても機能しない。カゼミーロ、ブルーノ（・フェルナンデス）、（コビー・）メイヌー...誰を組ませても輝かない。それが大きな問題だ。夏の間ずっと考えていたが、最優先事項は『走れて、戦えて、試合をコントロールできる』中盤の選手を獲得することだった。
さらに、ゴールキーパーも大問題だった。グリムズビー戦まで待たなければ、（アンドレ・）オナナが十分ではないと気づけなかったのか？ 移籍市場にジャンルイジ・ドンナルンマが出ていたのに、もしユナイテッドが獲得に動かなかったのなら、それは犯罪だ。フォワードの補強も必要だったが、３人も獲る必要があったのかと言われれば、私はそうは思わない」
名門クラブであるだけに、メディアの批判も激しい。英BBC放送はこう伝えている。
「マテウス・クーニャ、ブライアン・エムベウモ、ベンヤミン・シェシュコの補強に２億ポンドを費やしたが、リーグ戦での得点はわずか４点。そのうち２点はオウンゴールだ。外部からアモリム監督への批判と不安が高まるのは当然である。しかも就任以来、プレミアリーグでの勝率はわずか25.8％にとどまっている。確かに小さな改善の兆しは見えるが、今は目に見える結果が必要だ」
