「コーデ組むの苦手」な人へ！【GU】そのまま着るだけでOK！「優秀セットワンピ」

自分でコーデを組んでもなんだかパッとしない……。コーデ組みが苦手な大人女性の強い味方になってくれそうなセットワンピが、【GU（ジーユー）】から登場！ 今回、編集部が見つけたのは、秋ムード高まるニット素材のアイテム。そのまま着るだけでトレンドのレイヤードスタイルが完成するセットアイテムは、ワードローブに欠かせない存在になるかも。

上品に秋ムードを演出するフェザーキャミ & ワンピ

【GU】「2ピースビスチェセットワンピース」\3,990（税込）

ふんわりとした毛足の長いフェザー素材のびすちぇと、すっきりとしたリブニットワンピースのセットアイテム。そのまま着るだけで旬のレイヤードスタイルが完成するので、オシャレが苦手という大人女性の救世主になるかも。ビスチェとワンピースはそれぞれ単体でも着られて、1セットあればコーデのバリエーションが広がるはず。手持ちのシャツにビスチェを合わせてきれいめに、ワンピースにジャケットを羽織ってクラシカルにと、幅広いスタイリングが楽しめそうです。

淡色で統一した上品な秋コーデ

カラーはグレー・ブラウン・ブラックの3色展開。スタッフのKumikoさんは、トレンドカラーのブラウンを着用。ワンピースのリブとスラリとしたシルエットが美しく、レディなムードが漂います。ふんわりとしたビスチェも、季節感を演出するアクセントに。Kumikoさんによると「トレンドど真ん中！着るだけでキマる」とのことなので、オシャレが苦手な人はぜひ取り入れてみて。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

writer：Emika.M