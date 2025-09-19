新加入の仲間へ、最高のプレゼントだ。「大和証券Mリーグ2025-26」9月18日の第2試合はBEAST X・鈴木大介（連盟）がトップを獲得し、この日誕生日を迎えた、新加入の東城りお（連盟）を祝福した。

【映像】金髪の野獣が吠える！鈴木大介、トップを決めた満貫のアガリ

第1試合は東城が東場で親跳満をツモるなど順調な試合運びを見せるも、南場でTEAM雷電・萩原聖人（連盟）の親倍満ツモに屈し3着。当試合は東家からU-NEXT Pirates・小林剛（麻将連合）、TEAM雷電・本田朋広（連盟）、鈴木大介、セガサミーフェニックス・浅井堂岐（協会）の並びで開始した。

鈴木大介は東2局1本場、白とドラの1索が対子、赤も2枚というチャンス手。中盤に白をポンして、3・6索待ちのテンパイを組んだ。直後に小林からロンを決め、この一撃でトップ目に浮上。その後もテンパイ料と東3局2本場の1500点（＋600点、供託1000点）で小刻みにリードを広げ、試合の主導権を握った。

南2局、2着目・本田の親番。鈴木大介はドラの北と中が対子のさらなる加点チャンス。すぐに出た中をポン。ここに小林がリーチをかけてきたが、本田が切った北をポンして2・5筒待ちで追いついた。本田の切った5筒でロンとなり、中・ドラ3の8000点が成就。これが決定打となって、今期初トップを獲得した。

「ホッとしましたね」と安堵の声で始まった勝利者インタビュー。「自分が勝つパターンとしては、手数が多い展開が多いので、手が入ってくれて戦いやすかった」と穏やかに試合を振り返った。この日の鈴木大介は高打点の仕掛けが決まった一方で、ライバルのリーチには丁寧にベタオリする局面も目立っており、「（危険牌を）止めるようになったのは今年の打ち方」とスタイルチェンジに手応えも。東城の誕生日を祝うトップとなったことには「東城さんも内容は良かった」と自身の勝利より、東城の戦い振りを称えていた。

最後は「今日は集中して打てたと思います。去年と比べて、オフシーズンで打ち方を変えました。それがいいのかどうかはわからないですが、そういうところも見て楽しんでいただければ」と語り、ファンからは「今年も応援しています！！」「頼りになりますわ〜」「今年のD強そうだな」と声援が寄せられていた。

【第2試合結果】

1着 BEAST X・鈴木大介（連盟）5万2700点／＋72.7

2着 TEAM雷電・本田朋広（連盟）1万9400点／▲0.6

3着 U-NEXT Pirates・小林剛（麻将連合）1万4500点／▲25.5

4着 セガサミーフェニックス・浅井堂岐（協会）1万3400点／▲46.6

【9月18日終了時点での成績】

1位 KADOKAWAサクラナイツ ＋87.7（2/120）

2位 TEAM雷電 ＋57.9（2/120）

3位 U-NEXT Pirates ＋56.5（4/120）

4位 赤坂ドリブンズ ＋37.4（2/120）

5位 BEAST X ＋14.1（4/120）

6位 渋谷ABEMAS ▲2.5（2/120）

7位 KONAMI麻雀格闘倶楽部 ▲10.9（2/120）

8位 EARTH JETS ▲70.9（2/120）

9位 EX風林火山 ▲74.3（2/120）

10位 セガサミーフェニックス ▲95.0（2/120）

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

