¡¡¥·¡¼¥º¥óºÇ½ªÈ×¤È¤Ê¤ê¶ì¶¤¬Â³¤¯¥Á¡¼¥à¤Ç¡¢¶¯Îõ¤ÊÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ä¼é¸î¿À¤¬¤¤¤ë¡£ÃæÆü¡¦¾¾»³¿¸ÌéÅê¼ê¡Ê25¡Ë¤À¡£18Æü½ªÎ»»þÅÀ¤Ç¡¢¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤Îµð¿Í¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤Ë1º¹¤Î41¥»¡¼¥Ö¡£¸µÆ±Î½¤ÈÁè¤¦ºÇÂ¿¥»¡¼¥Ö¤Î¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¤Ø¡¢ÀÅ¤«¤ËÆ®»Ö¤òÇ³¤ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥é¥¤¥Ç¥ë¤È¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Áè¤¤¤¬¤Ç¤¤ÆËÜÅö¤Ë¸÷±É¤Ç¤¹¤·¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¸ÀÍÕ¤ÎÃ¼¡¹¤«¤é¡¢Áê¼ê¤ò¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤¹¤ë»ÑÀª¤¬°î¤ì¤ë¡£´ã¸÷±Ô¤¤Æ®»ÖÁ´³«¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É»Ñ¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¡£¥°¥é¥¦¥ó¥É¤òÎ¥¤ì¤ì¤Ð¡¢Ä¹¤¤¥Þ¥Ä¥²¤ÈÍ¥¤·¤½¤¦¤ÊÌÜ¸µ¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¹¥ÀÄÇ¯¤À¡£
¡¡¡Ö¥é¥¤¥Ç¥ë¤«¤é¤ÏËÜÅö¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¶µ¤ï¤Ã¤¿¤·¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¸«¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡22Ç¯°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤ÇÆþÃÄ¡£1Ç¯ÌÜ¤Ë»ÙÇÛ²¼ÅÐÏ¿¤µ¤ì¡¢36»î¹ç¤Ç1¾¡1ÇÔ¡¢17¥Û¡¼¥ë¥É¡¢ËÉ¸æÎ¨1¡¦27¡£Åö»þ¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤¬¡Ö23ºÐ¤Î»þ¤Î¼«Ê¬¤ÈÈæ¤Ù¤¿¤é¡¢º£¤Î¾¾»³¤ÎÊý¤¬¡¢À¨¤¤µå¤òÅê¤²¤Æ¤¤¤ë¤è¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¾¾»³¤â¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤ÎÇØÃæ¤òÄÉ¤Ã¤¿¡£¿¿Ùõ¤ËÎý½¬¤Ë¼è¤êÁÈ¤à»ÑÀª¤ä9²ó¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¸þ¤«¤¦½àÈ÷¤ä¿´¹½¤¨¤Ê¤É¡¢¼é¸î¿À¤Î»Ñ¤Ë´Ö¶á¤ÇÀÜ¤·¡¢»ëÀþ¤òÁ÷¤ê¡¢µÛ¼ý¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡9·î6Æü¤Îµð¿ÍÀï¡Ê¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¡Ë¤Þ¤Ç39»î¹ç¥»¡¼¥Öµ¡²ñÀ®¸ùÎ¨100¡ó¡£Æ±Àï¤Ç½é¤á¤Æ¥»¡¼¥Ö¼ºÇÔ¤·¤¿Ä¾¸å¤À¤Ã¤¿10Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¤ÇÂ¨¡¢·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤¿¡£
¡¡Â¾µåÃÄ¤ò¸«ÅÏ¤·¤Æ¤â¡¢·Ð¸³ËÉÙ¤ÊÍÞ¤¨Ìò¤Ç¤â¡¢¥»¡¼¥Ö¼ºÇÔ¤òµ¡¤ËÄ´»Ò¤òÊø¤·2·³¹ß³Ê¤È¤Ê¤ë¥±¡¼¥¹¤ÏÌÜÎ©¤Ä¤¬¡¢¤³¤Î¼ã¤µ¤Ç¡È°ìÈ¯²÷Åê¡É¤Ï¶Ã¤«¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¡ÖÌî¼ê¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢ÀèÈ¯Åê¼ê¡¢Ãæ·Ñ¤®¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ËËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£Ä¹ÂÇ¤òËÉ¤²¤ëµå°ÒÈ´·²¤ÎÄ¾µå¤Ë¡¢ÆÀÅÀ·÷¤ËÁö¼Ô¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¤â¶õ¿¶¤ê¤òÃ¥¤¨¤ë¥Õ¥©¡¼¥¯¤Ê¤É¤Îµ»½Ñ¤â°ìµéÉÊ¡£7·î¤Ë±¦Éª¤ÎÈèÏ«¹üÀÞ¤Ç1¥«·î¤âÎ¥Ã¦¤·¤Æ¤â¥¿¥¤¥È¥ëÁè¤¤¤ò±é¤¸¤ëÍê¤â¤·¤µ¤À¡£
¡¡¡Ö¥é¥¤¥Ç¥ë¤¬³Í¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢ËÍ¤¬³Í¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¤·¡£¤Ç¤â¡¢¶¯¤¤°Õ»Ö¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾¾»³¡£º£µ¨¤ÎNo.1¥¯¥í¡¼¥¶¡¼¤ÏÃ¯¤«¡£ºÇ¸å¤Þ¤ÇÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£¡Êµ¼Ô¥³¥é¥à¡¦Åòß·¡¡ÎÃ¡Ë