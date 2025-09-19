韓国のグローバルボーイズグループオーディション番組『BOYS II PLANET』第10話にて、上位を維持していた日本人練習生のマサト（21歳）が、大幅にランクダウンしまさかの脱落となり、驚きの声が上がった。

【映像】残酷すぎる…イケメン練習生の脱落が決まった瞬間

『BOYS II PLANET』は数々の大型オーディション番組を制作してきたスタッフによる最新プロジェクト。KとCの2つのプラネットでのオーディションが並行して進行されるという新形式での熾烈なバトルを経て、最終的に『BOYS II PLANET』に少年たちが集結する。練習生たちを支えるマスターとして、イ・ソクフン、KINKY、KANY、ジェジュン、シャオティン、JLLICK、イム・ハンビョル、ヒョリン、べク・グヨン、JUSTHISが参加している。

「こんなこと、あり得る？」場内にどよめき

第10話では第3回生存者発表式が行われ、24人の練習生中16人がファイナルにコマを進める。これまでデビュー圏内近辺の順位を守ってきたマサトは前回9位で、ファイナルに進出するだろうと誰もが思っていたが、この日やっと名前が呼ばれたのは、最後の生存者となる16位の候補としてだった。16位の候補は、マサトとカン・ウジン、チャン・ハヌム。3人とも悲痛な面持ちで、発表を待つ。

そして16位で名前が呼ばれたのは、ウジンだった。ウジンは信じられないとばかりに固まり、練習生たちも「マサトがファイナルに進めないなんて誰も予想してませんでした」「こんなこと、あり得る？」と、一様に驚いたような表情を浮かべる。そんな状況の中でも、マサトは「おめでとう！」と、気丈にウジンへ祝福の言葉を向けた。



マサトは声を震わせながら、「まずは本当にありがとうございました。これまでダンスも歌も、ここに座っている仲間たちにもすごくたくさん学びました」と話し始める。そして「『BOYS II PLANET』で成長したこともたくさんあるので、ここが終わりではないと思います。だからもう一度輝けるように、頑張る誠実なマサトになっていきたいと思います」と、夢をあきらめない姿勢を示した。



視聴者も、まさかのマサトの脱落に「残酷すぎる」「うそでしょ」「信じられない」「めちゃくちゃ頑張ってたよ「あー泣く」「絶対デビューしよ！」と驚いた様子。最後にマサトは舞台裏で「いろんな人に巡り会えて、かなり自信が持てるようになりました。こうしてステージを披露したことは、信じられない、夢のような時間でした」と、番組で過ごした日々を振り返っていた。（『BOYS II PLANET』／ABEMA K-POPチャンネル）