【ニューヨーク＝小林泰裕】米メタ（旧フェイスブック）は１７日、レンズにディスプレーを搭載したメガネ型端末の新商品を３０日に米国で発売すると発表した。

新端末の名称は「メタ・レイバン・ディスプレー」で、人気サングラスブランド「レイバン」と共同開発した。右目側のレンズに映像を投影するディスプレーが組み込まれ、動画を視聴したり、地図を表示したりすることができる。メタは２０２１年からメガネ型端末を販売しているが、レンズにディスプレーが搭載されるのは初めて。

端末にはメタの生成ＡＩ（人工知能）が搭載され、装着しながら音声で質問することができる。端末は基本的にスマートフォンと接続して利用するが、付属のリストバンドを装着すれば、スマホを取り出さなくても指の動きだけで操作が可能だ。

価格は７９９ドル（約１１万８０００円）から。米国や欧州で販売するが、現時点で日本での販売予定はないとしている。

１７日の発表会で、マーク・ザッカーバーグ最高経営責任者（ＣＥＯ）は「メガネ型端末は、個人が高性能なＡＩを利用する上で理想的な形態だ」と話した。ＡＩ搭載のメガネ型端末は「スマホの次」の端末として注目されており、アップルやグーグルも開発を強化している。