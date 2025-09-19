「マネーフォワード クラウド債務支払」でAIエージェント「AI請求書ダウンロード代行」
マネーフォワードは9月18日、「マネーフォワード クラウド債務支払」において、一部ユーザーを対象に「AI請求書ダウンロード代行」の提供を開始した。各社請求書ダウンロードサイトをAIエージェントが自律的に操作し、請求書の取り込みから支払い依頼作成までを行うことで、請求書受領業務を効率化できるという。
今回、同社ではプロダクト初のAIエージェントとなるAI請求書ダウンロード代行は、請求書受領メールを検知すると、AIがリンクやパスワードを検出し、各社の請求書ダウンロードサイトを自律的に操作して請求書の取り込みから支払い依頼作成までを代行する。これにより、請求書の受領、ダウンロード、支払依頼登録といった業務フローが自動化されるという。
今回は一部のユーザーを対象に提供し、今後は提供範囲の順次拡大を予定。今後、請求書データの自動解析や支払い申請の作成・承認などをAIがユーザーに代わって自動で行うなどのアップデートも予定している。
