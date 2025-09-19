新木優子と間宮祥太朗が猛暑の中、全力アクションロケ撮発見！10月期ドラマで見せた迫力演技

猛暑の中、長袖姿で迫真演技

９月上旬の午前10時、千葉県のJR松戸駅前広場（松戸市）には多くの群衆が集まっていた。「よーい、スタート！」の声がかかると、群衆は一斉に広場に面する大きなモニターを見つめる。その中の１人の女性が、驚きの表情を浮かべ、群衆をかき分けて走り出した。それを追うように、もう１人、若い男性も走り出し──。

実はこれ、10月期日テレ土曜ドラマ『良いこと悪いこと』の撮影である。男女はW主演の間宮祥太朗（32）と新木優子（31）だ。

「同ドラマはオリジナル脚本で、間宮演じる高木将（通称キング）は、塗装屋の社長。新木演じる猿橋園子（通称どの子）は、週刊誌記者。２人は小学６年生の時、同じクラスの同級生でした。そんな彼らの同窓会が行われるのですが、そこで同級生の不審死という事件が起きます。そして、２人は手を組み、死の謎に迫るという考察ミステリーです。

同級生役では他に『SixTONES』の森本慎太郎（28）やお笑いコンビ『空気階段』の水川かたまり（35）、そして、剛力彩芽（33）といった個性的な面々が出演しています。考察ドラマなので、詳しい内容はほとんど発表されていません」（テレビ誌ライター）

話を冒頭に戻そう。撮影はかなり大掛かりで、固定カメラの他に、何台もの手持ちカメラで、新木や間宮の動きを追っていた。この日も猛暑だったが、出演者はエキストラも含めて全員が長袖。カットがかかると、全速力で走っていた間宮はそのまま日陰で待機していたスタッフのもとに直行。慌ただしく汗を拭き、扇子で煽いでいた。

今作が６年ぶりの地上波ドラマ主演となる新木は、

〈お話をいただいた時に、誰もが感じる懐かしさの中にミステリー要素が詰まっていて、物語にグッと引き込まれる魅力を感じました。ここまでたくさんの同世代の俳優の方々とご一緒する機会はなかなかないので、刺激をいただきつつ、楽しみながらこの作品で園子として生きていけたらと思っています〉

と、抱負を語った。新木と間宮のバディに、ぜひ、注目したい。