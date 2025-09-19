¡Ú¼ÆËô¾åÃÒÂçÀ¸»¦³²»ö·ï¡ÛÌÜ·â¾Ú¸À¤äÈÈ¿Í¤ÎDNA¤â¡Ä¾Úµò¤Ï¤¢¤ì¤É29Ç¯¤¿¤É¤êÃå¤±¤Ê¤¤»ö·ï¤Îà°Çá
À¨»´¤Ê»ö·ï¤«¤é29Ç¯¤ÎºÐ·î¤¬
¡ÖµîÇ¯¤ÎÃÊ³¬¤Ç£±ËüÆü¤òÄ¶¤¨¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£»ä¤¿¤Á¤¬ËèÈÕ½¢¿²Á°¤ËÊ©ÃÅ¤òÊÄ¤¸¤ë¤È¤¤Î¿´¶¤¬³§¤µ¤óÊýÁÛÁü¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤³¤ÎÅÓÊý¤â¤Ê¤¤¿ô»ú¤Î½Å¤µ¤ò²þ¤á¤Æ»ä¤¿¤Á°äÂ²¤Ï´¶¤¸¤Æ¤Þ¤¹¡×
1996Ç¯¤ËÅìµþ¡¦³ë¾þ¶è¼ÆËô¤Ç¾åÃÒÂçÀ¸¤À¤Ã¤¿¾®ÎÓ½ç»Ò¤µ¤ó¡ÊÅö»þ21¡Ë¤¬¼«Âð¤Ç»¦³²¤µ¤ì¡¢Êü²Ð¤µ¤ì¤¿Ì¤²ò·è»ö·ï¡£È¯À¸¤«¤é29Ç¯¤È¤Ê¤Ã¤¿£¹·î£¹Æü¡¢½ç»Ò¤µ¤ó¤ÎÉã¿Æ¡¦¸Æó¤µ¤ó¡Ê79¡Ë¤ÏÌÔ½ë¤ÎÃæ¡¢´À¤Ó¤Ã¤·¤ç¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é¤â½¸¤Þ¤Ã¤¿ÊóÆ»¿Ø¤Ë¤È¤Ä¤È¤Ä¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤Ï¼«ÂðÀ×ÃÏ¤Ç¸¥²Ö¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¸Æó¤µ¤ó¤é°äÂ²¤äµµÍ½ð°÷¡¢ÃÏ¸µ½»Ì±¤é¤¬¸½¾ì¤Ë²Ö¤ò¼ê¸þ¤±¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢»ö·ï¸å¤Ë½ç»Ò¤µ¤ó¤ÎÌ½Ê¡¤òµ§¤ë¤¿¤á¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¡Ö½ç»ÒÃÏÂ¢¡×¤ÎÁ°¤Ç¼ê¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡£¼°¤Î¸å¡¢Í¼Êý¤«¤é¸Æó¤µ¤ó¤Ï¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢ÃÄÂÎ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤é¤È¼ÆËô±ØÁ°¤Ç¾ðÊóÄó¶¡¤ò¸Æ¤Ó³Ý¤±¤ë¥Á¥é¥·¤òÇÛ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
1996Ç¯£¹·î£¹Æü¤Î¸á¸å£´»þÈ¾¤´¤í¡¢¾®ÎÓ¤µ¤óÂð¤Ç²ÐºÒ¤¬È¯À¸¡£Ìó£²»þ´Ö¸å¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤¿¾Æ¤±À×¤«¤é¼ó¤òÊ£¿ô²Õ½ê»É¤µ¤ì¤¿½ç»Ò¤µ¤ó¤Î°äÂÎ¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤¿¡£½ç»Ò¤µ¤ó¤Ï¸ý¤ÈÎ¾¼ê¤òÇ´Ãå¥Æ¡¼¥×¤Ç´¬¤«¤ì¡¢Î¾Â¤Ï¥¹¥È¥Ã¥¥ó¥°¤ÇÇû¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢°äÂÎ¤Ë¤ÏÉÛÃÄ¤¬¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£½ç»Ò¤µ¤ó¤Ï£²Æü¸å¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥·¥¢¥È¥ë¤Ø¤ÎÎ±³Ø¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö·Ù»¡¤ÏÅö½é¡¢±åº¨¤Ë¤è¤ëÈÈ¹Ô¤È¤ß¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£°äÂÎ¤Î¼ó¤ò¼¹Ù¹¤ËÁÀ¤Ã¤Æ»É¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ä¡¢°äÂÎ¤ËÉÛÃÄ¤¬¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤«¤éÈÈ¿Í¤¬´é¸«ÃÎ¤ê¤À¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤â»ØÅ¦¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢»ö·ï¤Î10ÆüÁ°¤Ë¤Ï½ç»Ò¤µ¤ó¤¬¸«ÃÎ¤é¤ÌÃË¤Ë¸å¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¿È¤Î´í¸±¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÈ¯¸À¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ï½ç»Ò¤µ¤ó¤ä²ÈÂ²¤Î¿ÈÊÕ¤òÁÜºº¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤È¤¤¤Ã¤¿¥È¥é¥Ö¥ë¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÊªÅð¤ê¤Ë¤è¤ëÆÍÈ¯Åª¤ÊÈÈ¹Ô¤À¤Ã¤¿¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï°ú¤½Ð¤·¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿£±Ëü±ß¤À¤±¤Ç¡¢½ç»Ò¤µ¤ó¤¬Î±³Ø¤Î¤¿¤á¤Ë½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤¿½½¿ôËü±ß¤Î¸½¶â¤äÄÌÄ¢¤Ï¼êÉÕ¤«¤º¤Î¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ´¹ñ»æ¼Ò²ñÉôµ¼Ô¡Ë
·Ù»¡¤Ë¤ÏÊ£¿ô¤ÎÉÔ¿³¼Ô¤ÎÌÜ·â¾ðÊó¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â»ö·ïÄ¾Á°¤Î¸á¸å£³»þ55Ê¬¤´¤í¤Ë¾®ÎÓ¤µ¤óÂð¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ö²«ÅÚ¿§¤Î¥³¡¼¥È¤òÃå¤¿ÃæÇ¯ÃËÀ¡×¤Î»÷´é³¨¤ò·Ù»¡¤Ï¡Ç04Ç¯¤Ë¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÈÈ¿ÍÂáÊá¤Ë¤Ï¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢¸Æó¤µ¤ó¤ÈºÊ¤Î¹¬»Ò¤µ¤ó¤Ï¾ðÊóÄó¶¡¤ò¸Æ¤Ó³Ý¤±¤ë¤Ê¤É¤ÎÀÑ¶ËÅª¤Ê³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡£Â¾¤Î»¦¿Í»ö·ï¤Î°äÂ²¤é¤È¤È¤â¤Ë»¦¿Í»ö·ï¤Î¸øÁÊ»þ¸úÅ±ÇÑ¤òÁÊ¤¨¤Æ¡Ç10Ç¯£´·î¤Ë¼Â¸½¤µ¤»¤Æ¤â¤¤¤ë¡£¤½¤·¤ÆÁÜºº¤Ï¸½ºß¤âÂ³¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
¥«¥®¤ò°®¤ëDNA¤È¡Ö²«ÅÚ¿§¤Î¥³¡¼¥È¤ÎÃË¡×
¡Ö¡Ç14Ç¯¤Ë½ç»Ò¤µ¤ó¤Î°äÂÎ¤Ë¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿ÉÛÃÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿·ì¤òºÇ¿·¤Îµ»½Ñ¤Ç´ÕÄê¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢²ÈÂ²¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëÃËÀ¤ÎDNA¤¬¸¡½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎDNA¤Ï¸¼´Ø¤ËÍî¤Á¤Æ¤¤¤¿¥Þ¥Ã¥ÁÈ¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿·ì¤ÎDNA¤È¤â°ìÃ×¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÈÈ¿Í¤¬½ç»Ò¤µ¤ó¤ò»É¤·¤¿ºÝ¤Ë½ý¤òÉé¤Ã¤ÆÉÕ¤¤¤¿¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ç21Ç¯¤Ë¤ÏÉÔ¿³¿ÍÊª¤Î¿·¤¿¤ÊÌÜ·â¾Ú¸À¤â½Ð¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø²«ÅÚ¿§¤Î¥³¡¼¥È¤òÃå¤¿ÃæÇ¯ÃËÀ¡Ù¤¬¾®ÎÓ¤µ¤óÂð¤ÇÌÜ·â¤µ¤ì¤ë25Ê¬¤Û¤ÉÁ°¤Ë¡¢Ìó15£íÎ¥¤ì¤¿¸òº¹ÅÀ¤Ç»÷¤¿¿ÍÊª¤¬Î©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤Ç¤ÏÆ±°ì¿ÍÊª¤È¤ß¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
Ä«Æü¿·Ê¹¤ÎÄ´¤Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢1995Ç¯°Ê¹ß¤Ëµ¯¤¤¿Ì¤²ò·è¤Î»¦¿Í¡¦¶¯Åð»¦¿Í»ö·ï¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤È¤â369·ï¡£¤½¤·¤Æ¤½¤Î£·³ä¤¬¡Ç04Ç¯°ÊÁ°¤Ëµ¯¤¤¿¤â¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤³¤Î10Ç¯¤ÏËÉÈÈ¥«¥á¥é¤ÎÁý²Ã¤äDNAµ»½Ñ¤ÎÈ¯Ã£¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌ¤²ò·è»ö·ï¤Ï·ã¸º¡£·Ù»ëÄ£¤Ç¤Ï¡Ç13Ç¯°Ê¹ß¡¢ÂçºåÉÜ·Ù¤Ç¤â¡Ç15Ç¯°Ê¹ß¤Ï¥¼¥í¤Ç¤¹¡£¤È¤¯¤ËDNA´ÕÄê¤ÎÀºÅÙ¤ÏÆ³Æþ¤·¤¿Åö½é¤«¤éÈôÌöÅª¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Ä¹Ç¯Ì¤²ò·è¤À¤Ã¤¿»ö·ï¤Î²ò·è¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢»þ´Ö¤Î·Ð²á¤È¤È¤â¤Ë´Ø·¸¼Ô¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¾Ú¸À¤¬¼è¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢ÁÜºº¤¬º¤Æñ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»þ¸ú¤¬ÇÑ»ß¤µ¤ì¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢»þ´Ö¤¬·Ð¤Ä¤Ë¤Ä¤ì¡¢ÁÜººÂÎÀ©¤¬½Ì¾®¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
·Ù»¡Ä£¤Ï»þ¸ú¤¬ÇÑ»ß¤µ¤ì¤¿ÍâÇ¯¤Ë¡¢Ì¤²ò·è¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤â¤¢¤ë»þÅÀ¤ÇÁÜºº¤Î·ÑÂ³¤ò¸¡Æ¤¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÁÜºº·ë²Ì¤ò¸¡»¡´±¤ËÁ÷¤Ã¤Æ¶èÀÚ¤ê¤ò¤Ä¤±¤Æ¤â¤è¤¤¤È¤¤¤¦ÄÌÃ£¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸¡Æ¤¤¹¤ë¾ò·ï¤Ï»ØÌ¾¼êÇÛ¤Î¾ì¹ç¤ÏÍÆµ¿¼Ô¤¬100ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¡¢¤½¤·¤Æ»ö·ïÈ¯À¸¤«¤é30Ç¯¤¬·Ð²á¤·¤¿¤È¤¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢°äÂ²´¶¾ð¤ò¹ÍÎ¸¤·¤ÆÁÜºº¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤È¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÍèÇ¯¤Ç30Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ë¼ÆËô¤Î»ö·ï¤Ï¡¢°äÂ²¤ÎÀºÎÏÅª¤Ê³èÆ°¤¬¹ÍÎ¸¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡×¡Ê»ö·ï¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¸Æó¤µ¤ó¤Ï¸¥²Ö¼°¤Î¾ì¤Ç¡¢ºÇ¤â¶²¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï»ö·ï¤ÎÉ÷²½¤À¤È¤âÏÃ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡Ö·è¤·¤Æ¤¢¤¤é¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦°äÂ²¤Î»×¤¤¤òÈÈ¿Í¤Î¼ª¤ËÆÏ¤¯¤è¤¦¤ËÈ¯¿®¤·Â³¤±¤ë¡×¤È¡¢·è°Õ¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
ÈÈ¿Í¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤ë¤½¤ÎÆü¤Þ¤Ç¡¢²¿¤¬¤¢¤í¤¦¤È»ö·ï¤Ï½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¤Î¤À¡£