可愛いのみーーーっけ！【スタバ】買い逃したくない♡「新作グッズ」

【スターバックス】の店頭に並ぶグッズの数々は、キラキラとした爽やかなデザインからシックで落ち着きのあるデザインに変わり、いっきに秋モードに。公式サイトによると、新たに発売された秋グッズのテーマは「BUNNY BRINGS JOY」で、中秋の名月をモチーフにした三日月を運ぶウサギたちが主役です。そこで今回は、買い逃し厳禁な「新作グッズ」を紹介します。

立体的なウサギが飛び跳ねるコースター

立体的なウサギを飾り付けた「オータムフェスティバル2025シリコンコースタームーン & ラビット」。コースターにデザインされた三日月の上で、ウサギたちが楽しそうに飛び跳ねている姿は、今にも動き出しそうな躍動感があります。コースターとしてはもちろん、秋のインテリアとして飾っても可愛いアイテムです。

今回もキュンとするデザインが揃いました

コレクターも多い「スターバックスカード」には、4種類の新作デザインが追加されました。紅葉を連想させるオレンジと黄色のグラデーションが特徴の「スターバックス カード フォールコア」や、コーヒーカップの形をした「ミニ スターバックス カード マグ」など、カラフルながらも落ち着いた色彩で秋らしさを演出しています。

【スターバックス】の季節限定アイテムは、オンラインではすでに完売となっているものも。ただし、再入荷もしくは予約販売で購入できる可能性もあるので、まだゲットできていない人にもチャンスはありますよ！「新作グッズ」が気になる方は、店頭とオンラインをしっかりチェックしておきましょう。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@j.u_u.n__starbucks様、@paopa0n様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる