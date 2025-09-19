小栗旬＆ハン・ヒョジュ「匿名の恋人たち」“大人の四角関係”予感させるキーアート解禁 赤西仁＆中村ゆりらの本編カットも初公開
【モデルプレス＝2025/09/19】俳優の小栗旬が主演、ハン・ヒョジュがヒロインを務めるNetflixシリーズ「匿名の恋人たち」が、10月16日より配信。この度、赤西仁、中村ゆりの主要キャストも加わった四角関係を予感させるキーアートと、本編初出しカットが一挙公開された。
【写真】小栗旬、美人韓国女優と急接近
30〜40代の大人の純愛を描く“ロマンティックコメディ”として始動した、Netflixシリーズ「匿名の恋人たち」。“人に触れられない”“人の目を見られない”という、恋愛には絶望的に向かない男女の恋模様を、実力派の豪華キャストと世界で活躍する日韓のスタッフが集結し、不器用だけど愛おしい大人の恋をコミカルに描く。
メイン予告に映し出されるのは、恋愛とは全く無縁の日々を過ごしてきた壮亮（小栗）とハナ（ヒョジュ）が、チョコレートをきっかけに運命的な出会いをする様子から始まる。人に触れられない壮亮と、人の視線が怖いハナ、正反対な性格から度々ぶつかり合う2人だが、なぜかお互いの事だけを見つめ、触れることができる。
他には代えがたい相手に出会った2人は、それぞれ一歩踏み出した行動をとってみるもまだまだできないことばかり。一緒に働く仲間として、そして“恋の練習相手”として徐々に距離を縮めていくこととなる。
予告とあわせ、そんな2人を取り巻く、壮亮の親友でハナが想いを寄せるジャズバーのオーナー・寛（赤西）とカウンセラーのアイリーン（中村）が抱える想いも少しずつ交差していく、“大人の四角関係”を予感させるキーアートもあわせて解禁。それぞれに“秘密”を抱え、どことなく他人と距離をとっていた大人たちが、「誰かのために変わりたい」と変化していく。
さらにメイン予告、キーアートとあわせて本編初出しカットも一挙公開。壮亮とハナの、“恋の練習相手”の距離感がもどかしくもどこか愛おしい2人の様々なシーンとあわせ、寛とアイリーンをはじめ、壮亮の従兄弟であり、仕事のパートナーとしても壮亮を支える藤原孝（成田凌）や、【ル・ソベール】を愛情深く支える、チーフショコラティエ・川村元美（伊藤歩）、ハナの“視線恐怖症”を理解したうえで誰よりもハナを気にかける【ル・ソベール】のオーナー・ショコラティエ・黒岩健二（奥田瑛二）、壮亮に厳しく接する父、双子製菓の会長・藤原俊太郎（佐藤浩市）らのキャラクターカットも初公開された。実力派俳優陣たちによる、壮亮とハナを取り巻く彼らの人間ドラマも見どころとなる。（modelpress編集部）
◆「匿名の恋人たち」メイン予告解禁
◆「匿名の恋人たち」赤西仁＆中村ゆりらの本編カットも公開
