腕立て伏せをしていると、可愛すぎる襲撃者さんが現れて…？筋トレをしたい夫さんと、なぜか襲いかかる猫さん。ふたりの攻防が面白すぎると話題になっています。

こちらの投稿には「あははっむしりに行ってる！」「けりぐるみに見えるんでしょうね、大笑いしました」といったコメントが寄せられ、仲良しなふたりの姿に爆笑する視聴者さんが続出しました。

襲撃する麦くん

YouTubeチャンネル『茶トラの麦』に投稿されたのは、夫さんと茶トラ猫「麦」くんの筋トレを巡るまさかの攻防の様子です。ある日、夫さんが腕立て伏せをしていると、麦くんから突然の襲撃が…！

両前足で頭をガシッと掴んだ麦くんは、口で髪の毛を引っ張ったり頭皮をかじったり。そのまま倒れ込むと頭をけりぐるみのようにして攻撃し続けていたそうで、夫さんの「なんで？」という困惑の声は、すぐに「いたたた…！」という悲鳴に変わったといいます。

謎すぎる行動

もう一度腕立て伏せを始めると、麦くんもフスフスと鼻息荒く再び襲いかかってきたそう。一緒に遊んでいるつもりなのか、それとも揺れる髪の毛がオモチャに見えるのでしょうか。

ふたりのやり取りを見ていた投稿主さんも、終始笑ってしまっていたそうです。

すると今度は、急に顔を擦り付けて甘え始めたという麦くん。なぜか顎への噛みつきもあったそうですが、大好きな顎ヒゲにスリスリ。そして3セット目、襲撃を避けて体を起こす夫さんを麦くんは2本足で立ち上がってまで狙っていたといいます。

何度でも

3セット目も邪魔をして夫さんに抱っこされた麦くんですが、「僕何かした？」とでも言いたげなキョトンとした可愛い顔を見せていたそう。最終セットも一瞬で終わり、耳をガブッとトドメの一撃をもらってしまったそうです。

腕立て伏せは少ししかできなかったものの、麦くんとの楽しい時間に夫さんは嬉しそうにしていたそう。ちなみに腹筋には特に反応せずスルーしていたそうで、行動にますます謎が深まる麦くんなのでした。

腕立て伏せをすると襲撃してしまう麦くんの姿には「うちのコもやりますよ。大好きな人と遊んでる感覚なんでしょうね。」「腹筋と腕立ての何がちがうのかwww」「たまに寝てる時に毛繕いでやってくれて痛いとかはありますがこれは攻撃しに行ってるようにしか見えないですね笑」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『茶トラの麦』では、甘えん坊な麦くんと後輩猫のハルくんの日常の様子が投稿されています。仲良しなふたりの可愛い姿をたくさん見ることができますよ。

