『ボイプラ2』デビュー圏内経験した日本人練習生、まさかの脱落 再起誓う「ここが終わりではない」【順位一覧あり】
グローバルボーイズオーディション番組『BOYS II PLANET』（通称：ボイプラ2）の第10話が18日に放送され、ファイナリスト16人が決定した。
【写真】かわいすぎる…！手紙を読むイ・サンウォン
『BOYS II PLANET』は、ZEROBASEONEが誕生した『BOYS PLANET』をはじめ、『BOYS PLANET』の前身とも言えるKep1erが誕生した『Girls Planet 999：少女祭典』や、ENHYPENが誕生した『I-LAND』、iznaが誕生した『I-LAND2』など数々の大型オーディション番組を制作してきたスタッフの最新プロジェクトとなる。KとCの2つのプラネットからスタートし、第3話でKとCの練習生たちが合流した。日本では、ABEMAにて日韓同時・国内独占無料放送されている。
「第3回生存者発表式」は、4回目のグローバル投票の結果と、「デビューコンセプトバトル」でのベネフィットによって決定。1位から16位の練習生が生存し、17位から24位の8人の練習生が脱落となった。
日本人練習生のマサトは、今まで上位にいたが、いきなり脱落。ほかの練習生も動揺を隠せない様子だった。
涙を浮かべるマサトは「本当にありがとうございました。そして、これまでダンスも、歌も、ここに座っている仲間たちにもすごくたくさん学びました。『BOYS II PLANET』で成長したこともたくさんあるので、ここが終わりではないと思います。だからも、もう一度、輝けるように頑張る誠実なマサトになって戻ってきます」と約束した。
【生存者発表式結果】※（）内は点数
1位： イ・サンウォン（828万7830点）
2位：ジョウアンシン（573万6338点）
3位： イ・リオ（407万925点）
4位：キム・ゴンウ（309万6619点）
5位：ジャンジアハオ（298万6735点）
6位：ホー・シンロン（295万7303点）
7位：キム・ジュンソ（282万9642点）
8位：チョン・サンヒョン（280万5144点）
9位：ユメキ（278万3273点）
10位：チェ・リブ（264万5855点）
11位：ユ・カンミン（263万1753点）
12位：チェン・カイウェン（259万8471点）
13位：キム・ジュンミン（257万6158点）
14位：パク・ドンギュ（256万8600点）
15位：チョン・イジョン（251万6524点）
16位：カン・ウジン（244万24点）
（以下、脱落）
17位：マサト（241万2413点）
18位：チャン・ハヌム（226万7597点）
【写真】かわいすぎる…！手紙を読むイ・サンウォン
『BOYS II PLANET』は、ZEROBASEONEが誕生した『BOYS PLANET』をはじめ、『BOYS PLANET』の前身とも言えるKep1erが誕生した『Girls Planet 999：少女祭典』や、ENHYPENが誕生した『I-LAND』、iznaが誕生した『I-LAND2』など数々の大型オーディション番組を制作してきたスタッフの最新プロジェクトとなる。KとCの2つのプラネットからスタートし、第3話でKとCの練習生たちが合流した。日本では、ABEMAにて日韓同時・国内独占無料放送されている。
日本人練習生のマサトは、今まで上位にいたが、いきなり脱落。ほかの練習生も動揺を隠せない様子だった。
涙を浮かべるマサトは「本当にありがとうございました。そして、これまでダンスも、歌も、ここに座っている仲間たちにもすごくたくさん学びました。『BOYS II PLANET』で成長したこともたくさんあるので、ここが終わりではないと思います。だからも、もう一度、輝けるように頑張る誠実なマサトになって戻ってきます」と約束した。
【生存者発表式結果】※（）内は点数
1位： イ・サンウォン（828万7830点）
2位：ジョウアンシン（573万6338点）
3位： イ・リオ（407万925点）
4位：キム・ゴンウ（309万6619点）
5位：ジャンジアハオ（298万6735点）
6位：ホー・シンロン（295万7303点）
7位：キム・ジュンソ（282万9642点）
8位：チョン・サンヒョン（280万5144点）
9位：ユメキ（278万3273点）
10位：チェ・リブ（264万5855点）
11位：ユ・カンミン（263万1753点）
12位：チェン・カイウェン（259万8471点）
13位：キム・ジュンミン（257万6158点）
14位：パク・ドンギュ（256万8600点）
15位：チョン・イジョン（251万6524点）
16位：カン・ウジン（244万24点）
（以下、脱落）
17位：マサト（241万2413点）
18位：チャン・ハヌム（226万7597点）