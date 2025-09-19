千鳥ノブ、息子の言葉を機に…「一時的に解約」した動画配信サービス
お笑いコンビ・千鳥のノブ（45）が、17日放送の『千鳥かまいたちゴールデンアワー』（日本テレビ系／毎週水曜 後8：00）に出演。動画配信サービスを一時的に解約した理由を明かした。
【写真あり】「モデルかと」「美男美女」千鳥ノブの姪っ子＆甥っ子“顔出し”ショット
この日は「パパはつらいよ大賞」というテーマで、子どもを持つ父親ならではのエピソードをトークする企画。仕事をしている父親の姿について語り合うシーンで、「先週くらい…」と話した。
ノブは「こういう番組は見せられるんですけど」と前置きし、「先週くらいに息子から『チャンスの時間』って面白いらしいね。同級生の間で話題だよ」と紹介され、さらに「ノブの好感度下げようっていうのがあるらしいね」と言われたことを説明。「一時的にABEMA解約しています」と明かした。
このほか、NON STYLEの石田明が「心が折れた娘たちによるハイレベル例え合戦」、笑い飯・西田幸治が「息子がパパと間違えた超大物俳優に一同爆笑」、千鳥・大悟が「娘はイイ女になる?パパ芸人もキュンとしたかくれんぼ秘話」、平愛梨が「子どもが喜ぶテッパン遊び!?踊り狂うゾンビダンス、モグライダー・ともしげが考案した「ぷにぽ」、かもめんたる・う大「小4娘の初2ショットデート」、ダンディ坂野とRGの「子育て論」などが紹介された。
