まったく自慢できない話だが、疲れていることが自分でもわかる。嫌というほどわかってしまうのだから、さらに嫌になって余計疲れる。しかも、はっきりしていることがひとつある。

肉体的にではなく、精神的に疲れているということだ。

などネガティブなことばかりを書いてみたところで意味ないが、そんな状況にあるからこそ、『疲労学：毎日がんばるあなたのための』（片野秀樹 著、東洋経済新報社）のことが気になってしまったのである。

休養学の研究者が今度は疲労に焦点を当てた

昨年、『休養学』（東洋経済新報社）で話題を呼んだ著者による新刊。著者は一般社団法人日本リカバリー協会代表理事であり、「休養学」という学問を提唱している人物である。そうした活動から得た実績をもとに、今回は「疲労」に焦点を当てているのだ。

『休養学』では、単に寝たり、横になったりするのではなく、どんな休み方をすれば最も効果的に疲れがとれるのか詳しくご紹介しました。

一方で、いかに疲労を少なくするかも、同じくらい大事なことです。疲労が少なければ、それだけ休養にあてる時間も少なくて済み、効率がよくなるはずだからです。

そこで、疲れを抑制する行動、そして疲れを少なくする思考法、さらには疲れにくくなる食事法をご紹介したいと思ってできたのが本書です。

（「はじめに」より）

この3つを実践することにより、かなり疲労は抑えられるのだという。





ところで当然のことながら、疲れているのは私だけではないだろう。それどころか、就労者10万人を対象として疲労に関する調査を行っているという日本リカバリー協会によると、2020年以降は一貫して約8割の人が「疲れている」と回答しているのだそうだ。



最新の2025年調査では82.0%となり、過去最高を更新しました。この82.0%という割合を総務省統計局の人口推計（20〜79歳）をもとに換算すると7172万人となり、2024年の7143万人と比べ30万人も増えたことになります。

（12ページより）

厚生労働省（旧厚生省）の疲労糖鎖研究班が60代までの就労者を対象として1999年に行った調査では、約6割が疲れていると答えたのだという。つまり、それからわずか20年で2割も増えたことになる。

だが、そうした数字より、むしろ私たちにとっては“実感”こそが気になるところかもしれない。日常生活において、人も自分も「疲れているんだなあ」と思わざるを得ないことに直面する機会は少なくないということだ。

私もつい最近、電車を降りようとしたときにどんと激しく背中を押され、振り返ったら女性が睨んでいたという恐ろしい出来事に遭遇した。神に誓ってなにもしていないのだが（本当です）、そのときも自分の無実を訴えたいというより、「理由は知らないが、ピリピリしている人が多いんだなあ」と感じずにはいられなかったのである。

つまりいまの時代、そういったことがよくあるということだ。そしてそれは、疲れている人が多いことを示した出来事でもあるだろう。だから問題――ストレス――に着目すべきではないかと思えてならないのである。

ストレス耐性を鍛える

ただし著者が指摘しているように、「ストレス＝悪い者」とは限らない。ストレスが張り合いになることもあるのだし、ストレスがないと耐性も養われないのだから。

問題は、ストレスが“過剰”になることである。

私たちの心はゴムボールのようなものだとしましょう。ゴムボールを指で強く押すと、ボールは凹みます。このときボールに外からかかる力がストレッサーです。ストレスを受けてボールは変形しますが、ボールには外から加わる力を内側から押し返そうとする力があります。この押し返す力をストレス耐性といいます。

（80ページより）

私たちの心身にはある程度のストレス耐性が備わっており、それは鍛えることによって高めることができる。ところが体調が悪いときなどは耐性が弱まり、外圧に負けてしまうこともあるだろう。

そこで、日ごろからストレッサーを抑えておくことが大切なのだ。ちなみに著者によれば、ストレッサーは下記の5つに分類されるという。



疲労に対処する「DRICS理論」とは

「抑疲労（疲労を抑える方法）」には抑疲労行動、抑疲労思考、抑疲労食事法があり、1つめの抑疲労行動には「DRICS理論」が効果的なのだそうだ。



DRICSは、以下の単語の頭文字からとったもの。

・Distance（ディスタンス）

・Reset（リセット）

・Interest（インタレスト）

・Control（コントロール）

・Space（スペース）

（82ページより）

Distanceは、ストレッサーからいったん距離を置いたり、遠ざけたりすることでストレスに対処する方法。Resetは、ストレスのもとをリセットするやり方。

Interestは、ストレスを興味や楽しみの対象として捉えなおす方法。Controlは、ストレッサーを自分の支配下に置く。そしてSpaceは、ストレスで埋め尽くされた日常に余白をつくるという意味だ。

つまりDRICS理論とは、これら5つの方法を、上記5つのストレッサーにぶつけることで疲労を抑制していこうという発想なのである。



以下の章では“5つのストレッサーにDRICSをどうぶつけるか”が解説されているのだが、ここではストレスを「興味」に置き換える手段をご紹介しよう。DRICSの「I」、すなわちインタレスト（Interest）のIについてだ。なおこれは、ときにインプット（Input）のI、そしてインベストメント（Investment）のIにもなるという。

ストレスをインタレストに変換する

ビジネス書やネット記事などではしばしば、「インプットしてアウトプットする」ことの重要性を強調する記述を目にする。そもそもそれは当然すぎることでもあるのだが、とはいえそれら、とくにインプットに大きな意味があることは間違いないだろう。

なにごとにも好奇心を抱き、つねに新たな刺激を取り込めば、前向きで活気に満ちた状態を保てるからだ。逆にいえば、「昔はよかった」というように過去の経験にばかり頼ってしまうのは、活力が失われている証拠だとも解釈できるかもしれない。

では、どのようにインプットすればよいのだろう？

簡単に言えば、新しい何かを学んだり、上手になったりすることです。

ただし、何も新たに資格の勉強をしようとか楽器を始めようという話ではありません。

初めて聞く言葉があったら、すぐに意味を調べて、つぎのメールで自分でも使ってみる。パソコンのショートカットキーを毎週1つずつ覚えてみる。キャンプで役立つロープの結び方を習得してみる。こうしたスモールチャレンジで十分です。

（141ページより）

私ごとで恐縮だが、この考え方に強く共感できるのは、自分自身が日常的に同じようなことをしているからだ。たとえば、知らない言葉が出てきたら必ず調べるし（可能であれば紙の辞書で調べるのがベストだと考えている）、飲み会の席などで知らない本の話題が出たら、迷わずその場でスマホから購入するようにしているのだ。

ただし「インプット量を増やそう」などと考えているわけではなく、ただ単に好奇心や興味を抑えられないだけの話。だから調べたり人に聞いたり、購入したり借りたりするということだ。つまり自分の立場からしか語ることができないのだが、とはいえこれは誰にとっても大切なことではないかと考えている。

いずれにしても、そういったことこそが、著者のいう“ストレスがインタレストに変換された”状態だということなのだろう。ストレスを興味や楽しみに変換していけば、結果的には自分の学びや成長につながるということだ。

そういう意味では、ストレスをインタレストに変えていく行為は、ストレスをインベストメント（先行投資）に変えていく行為だともいえそうです。

そのうち、大変そうな仕事を発注されたり、ちょっと重荷に感じるようなお願いごとをされたりしたときでも、「これはきっと将来のためになるはずだ」と前向きに受け止められるようになるでしょう。

（142ページより）

「ワンパターン」や「マンネリ」が疲れにつながる

毎年の旅行やなんらかのイベントなどのレジャーは、疲れを癒やすことにも役立ってくれそうだ。と思いきや、それらのレジャーも定例化すると「飽き」になってストレスを誘発し、それが疲労につながるということもありうるのだという。

では、レジャーをストレスにしないためにはどうすればいいのか？

この問いに対して著者は、「事前にいろいろな情報をインプットしておく」ことを勧めている。

たとえば旅行に行くのであれば、事前に地図をチェックして「初日はここからここまで移動するんだな」とルートを想像してみる。何度も訪れている観光名所についても、どのような歴史的背景があるのかをあらためて調べておく。

通い慣れればマンネリ化しても無理はないが、あえて「すでに知っていると思い込んでいる場所」についての未知の情報を探ってみるのである。

そうやってインタレストを高めておくと、同じお城やお寺を見るのでも全然違ってきます。事前の情報と実際に見た印象を“答え合わせ”できたときは痛快ですし、逆に、想像とまったく違ったと驚くのもおもしろいものです。

（144〜145ページより）

食事にしてもそうだ。観光客向けレストランや何度も訪れた店を選ぶのではなく、地元の人が通う名店を調べて訪ねてみるのだ。そうすれば、味のよさだけでなく、その店が評価を受けている理由を体感でき、それがその土地に対する印象をも変えてくれるかもしれない。

また、旅行など特別なものだけでなく、マンネリ化しやすくストレスになりがちな日常の家事もインタレストに変換できるそうだ。

たとえば掃除なら、定期的に新しい洗剤や掃除グッズを導入したり、掃き進める順番を変えてみたりしてください。前よりきれいになった、ちょっと時短できたといった達成感が飽きを防ぎ、抑疲労につながります。

（145ページより）

「あえて視点を変えてみること」が疲労を和らげる

要するに、視点を変えてみることが大切なのだろう。日常的に行っている行いの大半は、好き嫌い以前に“やって当たり前のこと”だ。だから、飽きが来ても当然なのである。

しかし重要なのは、あえて視点を変えてみること。そうすれば、当たり前すぎることも“こんな側面があったのか”という視点で捉えることができるのだから。

なにも特別なことをする必要はない。インタレストを高めるとはそういうことであり、そうしたアプローチが疲労を和らげてくれるのだ。

冒頭でも触れたように、私も疲れと背中合わせの毎日を過ごしている。どちらかといえば抑疲労は得意なほうだという自覚もあったのだが、だとしたらここまで疲れるはずもない。

そこで、この機会を通じ、もっと自分の日常を見つめなおしてみたいと思う。

