ドジャースは18日(日本時間19日)、サイ・ヤング賞を3度受賞した通算222勝の左腕クレイトン・カーショー投手(37)が今季限りで引退すると発表した。19日(同20日)のジャイアンツ戦でレギュラーシーズン最後の本拠地登板に臨む。

カーショーは18日にジャイアンツ戦が行われるドジャースタジアムで午後5時半（同午前9時半）から記者会見する。試合前に取材対応したマックス・マンシー内野手（35）は「彼がそう言っているのを聞いて、現実なんだと思うけど、それでも、ここに自分がいる間ずっと一緒にやってきたから、やっぱり不思議な気分だ。奇妙な日だよ」と実感が湧かない様子だった。

今季限りでの引退に関しては「何人かは少し前から知っていたけれど、彼は今朝テキストを送ってきた。メディアに出る前に自分たちに知らせたかったんだと思う。それでチームのほとんどの選手は今朝起きて知った」と明かした。

マンシーはカーショーを「常に手本を示す存在だった」と表現した。「球場に来て、仕事をこなし、できる限り一生懸命に取り組む。そして全てを出し切る。その後には楽しんで、冗談を言って、仲間を盛り上げる。しかも、チームを試合に集中させ続ける。カーショーのような選手がそうやって手本を示していると、周りもついていかざるを得ない」とチームに与えた好影響を説明。「数字が全てを物語っていると思うが、自分にとってより印象的なのは、彼が見せた“自己犠牲の姿勢”だ。ポストシーズンでは先発の番が来たらもちろん投げるし、順番じゃない時でもリリーフで出て、チームが求めることは何でもやった。“ノー”とは決して言わなかった。“腕が痛い”とも“もう少し時間が必要だ”とも言わなかった。必要なのはただ、チームが勝つために何をするかということだけだった。史上最高の投手の一人が、そこまで自分を犠牲にしてチームに尽くすというのは、本当に信じられないことだと思う」と称賛した。

個人的にも「彼の後ろで8、9年プレーできたことは素晴らしいことだと思う。本当に恵まれた」という。“カーショーのために優勝を狙うことがモチベーションになるか”と問われると「正直、自分たちにはもう十分なモチベーションがあると思う。でももちろん、彼が去る年にもう一度勝てたら最高だ」とコメント。本拠最終登板については「今日は一日中、そのことを考えていた。これまでの例で、誰かが最後の試合だと分かっていると、選手全員でフィールドに送り出して、ベンチ前に残るとか、そういうことをする光景を見てきた。でもクレイトンに関して言えば、そういうことをすれば彼は一番嫌がると思う。だから自分たちは普段どおりにフィールドに出て、全力でプレーする。そして、彼に全力を尽くす」と話した。