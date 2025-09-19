エイベックス松浦勝人会長が19日、自身のX（旧ツイッター）を更新。異例の“ハーレムショット”を公開した。

松浦氏は「これが、俺のハーレム！」とだけ記述。左右に座った美女に挟まれ、楽しそうに左右の親指を立てている華やかなショットをアップした。はだけたシャツからは白いシャツ越しに鍛えたボディーもうかがえ、若々しさが際立っている。

そして松浦氏は「#ヒカル」とハッシュタグも添えた。人気ユーチューバーのヒカルが14日、自身のYouTubeチャンネルで、5月に「交際0日婚」を発表した元キャバクラ嬢で実業家、インフルエンサーの妻、進撃のノア（30）との関係について、配偶者以外の異性との性交渉や恋愛関係を認め合う結婚の形「オープンマリッジ」にすることを宣言し、かつ「浮気OKです！」「俺は100％浮気します。これから先ずっとね。恐らく“ハーレム”も築こうとする」などと語ったことを“いじった”ものとみられる。

松浦氏の投稿に対し「男前すぎる」「楽しそうでなによりです！」「本物のハーレムを魅せて助けてる」「羨ましい」「会長最高だわ、最強よ！」「会長最高っす！」「カッコいいっす、リアルって感じ」「流石です！帝王」「若いっす！」「若さにびっくりしました！」「松浦会長の明るさポジティブさバイタリティは本当にすごいよね。本当に何歳なんよ…すごすぎる」「松浦さんぶっ込みすぎ！ウケる！」などとさまざまな反響の声が寄せられている。