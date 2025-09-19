SHEGLAMから新登場♡2in1マットリップ「Bounce Putty Pocket Lip Pot」12色展開

グローバルコスメブランドとして150以上の国と地域で展開する「SHEGLAM」から、この秋注目の新作リップが登場しました。「Bounce Putty Pocket Lip Pot」はリップにもチークにも使える2in1仕様。全12色のカラーバリエーションで、秋らしいピンクブラウンをはじめとしたシーンに合わせたメイクを楽しめます。マット質感ながら重ね塗りやぼかしで自在にアレンジ可能♪ 1つ持っておけば外出先でのメイク直しにも大活躍する万能アイテムです。

SHEGLAMリップの魅力と特徴



「Bounce Putty Pocket Lip Pot」は、なめらかに伸びてムラになりにくいマットリップ。リップにもチークにも使える2in1設計が嬉しいポイントです。

指でぼかせばふんわりとしたナチュラル仕上げに、付属チップを使えば輪郭を際立たせた立体感のあるメイクに。

重ね塗りで発色を強調したり、ナチュラルに薄くのせたりと、アレンジは自由自在♡ その日の気分やシーンに合わせてメイクを楽しめます。

全12色のカラーバリエーション



展開カラーは全12色。淡いピーチから深みのあるブラウン、シアーなクリアカラーまで揃い、幅広いメイクに対応します。

価格は977円（税込）。1色から気軽に試せるプチプラも嬉しいポイントです♪

カラー：Peachy Pie／Pomelo Plump／High Key／Berry Bliss／Macaron Muse／Tomato Tango／Tangelo Twist／Biscotti Babe／Cocoa Crush／Sangria Slay／Cherry Cheer／Crystal Clear

商品詳細と購入方法



「Bounce Putty Pocket Lip Pot」は全12色展開で、価格は977円（税込）。SHEGLAM公式サイトで購入可能です。各色には商品コードが付与されており、好みのカラーを選んで注文できます。

※価格は為替やキャンペーン状況により変動する場合があります。売り切れ次第終了となるため、気になる方は早めのチェックがおすすめです。

秋メイクに取り入れてみて♡



「Bounce Putty Pocket Lip Pot」は、ポーチに忍ばせておくだけでリップにもチークにも使える心強い味方。

秋らしいニュアンスカラーが揃っているので、トレンドを先取りした旬のメイクが楽しめます。シーンや気分に合わせて選べる12色は、毎日のメイクに彩りを添えてくれるはず。

あなたもSHEGLAMの新作リップで、自分らしい秋メイクを楽しんでみませんか？