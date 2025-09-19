“グラビア界の新星”溝端葵、デビュー半年で快進撃 『FRIDAY』表紙＆巻頭9Pに抜てき
グラビア界のニューヒロインとして注目を集める溝端葵が、19日発売の『FRIDAY』（講談社）で表紙と巻頭を飾った。デビューからわずか半年での大抜てきで、9ページにわたるグラビアではキュートな笑顔と抜群のプロポーションを披露している。
【写真】豊満なボディラインを見せる溝端葵
今回の誌面には特別付録として、46分の大ボリュームとなるソロDVDが付属。撮影の裏話やプライベートな思い出について語ったインタビューも2ページにわたり掲載されており、新人ながら幅広い魅力に触れられる構成となっている。
さらに同号には、1st写真集『PALETTE』を発売する林祐衣、国際派俳優の水崎綾女、元フジコーズの沖玲萌、ちとせよしのの最新写真集未掲載カットなど、多彩なラインナップが並ぶ。
大阪府出身の溝端は、今年3月に芸能界デビュー。圧倒的なルックスと表現力で注目され、ショートドラマやバラエティー番組など活動の幅を急速に広げている。新人ながら怒涛の勢いで躍進する溝端に、今後ますます注目が集まりそうだ。
