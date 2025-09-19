「＝LOVE」の山本杏奈さんが始球式に登場…SNSで報告

人気アイドルグループ「＝LOVE（イコールラブ）」のメンバーである山本杏奈さんが17日、マツダスタジアムで行われた広島-阪神戦の始球式に登場したことを、自身のSNSで報告した。

自身のX（旧ツイッター）で3枚の写真を掲載すると同時に「“カープで始球式”という夢が叶いました。改めてカープが大好きだなって感じて最高な思い出の1日となりました。本当にありがとうございました！」「応援に来てくださったみなさんからたくさんパワーをもらっての私の大暴投…いかがでしたかっ？」などと綴った。

山本さんは広島県出身。大のカープファンとして知られており、プライベートでも観戦。7月5日の巨人-広島戦では東京ドームのバックネット裏で応援する姿がファンの間で話題となっていた。

報告の投稿をSNSで見たファンからは「無事に投げることができて良かった」「ばりかわです」「大暴投は……可愛かったのでOKです」「胸いっぱいです」「夢みさせてくれてありがとう」「杏ちゃんの夢叶ってめっちゃ嬉しいよ〜」「フォーム黒田に似てるな！」などの声が上がっていた。（Full-Count編集部）