カーショーが電撃発表

ドジャースは18日（日本時間19日）、クレイトン・カーショー投手の今季限りでの引退を発表した。レギュラーシーズンでレジェンド左腕を見れるのは、残り1試合。突然の発表に「マジか」「うそやん？ え？」「嘘だろ？」と日本のファンにも衝撃が走った。

37歳のカーショーは2008年にメジャーデビュー。2011、2013、2014年とサイ・ヤング賞を3度受賞。2014年にはリーグMVPに選ばれた。

今季は5月から20試合に登板して10勝2敗、防御率3.53。6月には4連勝、8月には5連勝をマークして先発ローテーションを支えた。7月2日（同3日）には史上20人目、左腕としては4人目の通算3000奪三振をマークした。

日本時間では朝5時に飛び込んできた驚きのニュース。X（旧ツイッター）では「ショックすぎて……」「今季のこの成績でも引退するのか……」「ついに来たか」といった声が相次ぎ、日本では「現役引退」、米国でも「Clayton Kershaw」のワードがトレンド入りした。

また、「現役生活お疲れ様でした。めちゃめちゃかっこよかった」「本当にお疲れ様でした」「ついにレジェンドがユニフォームを脱ぐのか……」「最後はWS優勝で見送りたい」とレジェンドにねぎらいの声も殺到している。（Full-Count編集部）