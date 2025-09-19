「すでに人気選手に…」昨季14G14A→イングランド古豪移籍の28歳日本人の評価が現地で急上昇！「彼の活躍をもっと見たい」
昨季にポーランドの名門レギア・ワルシャワで14ゴール・14アシストをマークした森下龍矢は、今夏にイングランド２部の古豪ブラックバーンへステップアップ移籍を果たした。
その28歳の日本代表は、先週末のワトフォード戦で、出場２試合目にして初ゴールをマーク。早くも現地での評価がうなぎ上りだ。
『THE72』には「中盤でもアタッカーでもプレーできる万能選手だ」と紹介。「ローバーズは今後数週間、そして数か月にわたって、彼の活躍をもっと見たいと考えている」と綴った。
「静岡出身の彼は、チームにさらなる競争力と厚みをもたらすだろう。他の外国人選手と同様に、イングランドでの生活に慣れるまでは忍耐が必要になるかもしれないが」
同メディアは、「森下は好印象を与え、すでに人気選手になりつつある」と続けた。
さらなる活躍に、期待は高まっているようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】日本代表FWが超絶アシスト→28歳日本人のイングランド初ゴール
