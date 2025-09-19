【MLB】ドジャース5ー0フィリーズ（9月17日・日本時間18日／ロサンゼルス）

【映像】大谷、意味不明弾→野手の頭上を爆速通過

9月17日（日本時間9月18日）に行われたロサンゼルス・ドジャース対フィラデルフィア・フィリーズの一戦で、ドジャース・大谷翔平が放った“爆速弾”を解説陣が大絶賛した。

8回裏。この回先頭で打席に入った1番・大谷は、ここまでドジャース打線を3点に抑えていたフィリーズ先発の左腕ヘスス・ルサルドに対し、カウント2-2とすると、6球目、やや外寄りのところへと甘めに入った143km/hのスライダーを一閃。すると打球は凄まじい快音とともにセンター方向へと高々と舞い上がる大飛球に。大谷も、打たれたルサルドも即座に確信したであろうこの一撃は、そのまま勢いを落とすことなくセンターの右へと着弾。今季第51号は、打球速度107.8マイル（約173.48km/h）、飛距離408フィート（約124.35メートル）と、まさに申し分のない一発となった。こうした大谷の“意味不明弾”に、この日、ABEMAの中継で解説をつとめていた齋藤隆氏は「今シーズン最強に決まったんじゃない？」とコメント。同じく糸井嘉男氏は「エグいわ… あれホームランできる？（それまでの配球などを）全部とっぱらったらできるかもしれないけど、絶対にできないです」「超人界のトップに君臨する」「（凄すぎて）酷い！恐ろしすぎる」と驚きつつ、改めて大谷の打撃を大絶賛。スタジオが大いに盛り上がった。

この一発で大谷は、現在53本塁打でトップのカイル・シュワーバーに2差と“射程圏内”に。一方、シュワーバーはこの3連戦では1本塁打。じわりじわりとその差を縮める大谷に、今後も多くのファンからの期待と注目が集まりそうな気配だ。（ABEMA『SPORTSチャンネル』）