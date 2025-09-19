コシヒカリ一強の理由とは？ 昭和の食卓を彩ったササニシキとの分かれ道【眠れなくなるほど面白い 図解 米の話】

日本の主役米・コシヒカリはどうして一強なの？

昭和の二強が分かれた運命の分岐点

日本で一番人気の米といえば「コシヒカリ」です。ただし、かつてその座を狙う存在がありました。それが「ササニシキ」です。昭和後期から平成初期にかけて、全国第２位の作付面積を誇る人気品種でした。

ササニシキは1963年に宮城県で誕生し、そのさっぱりとした口当たりと粘り気の少ない食感で、寿司職人や料亭の料理人たちから絶大な支持を受けていました。とくに1980年代には年間約200万t 近くが生産されるなど、一時はコシヒカリと並ぶ“二強”体制を築いていたのです。しかし1993年の冷害により、ササニシキは壊滅的な被害を受けました。寒さや病気、倒伏に弱い性質があだとなり、多くの農家が他品種へと切り替えていったのです。

一方のコシヒカリは、もちもちとした食感と上品な甘みで、炊きたてはもちろん冷めてもおいしいという特長を持ち、家庭の食卓でも高く評価されてきました。さらに、耐病性や収穫量の安定性にも優れ、農家にとっても育てやすい品種でした。こうした特長から品種改良の親となることも多く、「ひとめぼれ」や「あきたこまち」「にこまる」など、コシヒカリの特徴を受け継ぐ品種が各地で次々に登場。現在では全国の水田の３分の１以上が、こうしたコシヒカリ系統の米になっています。

人気米の誕生と転機

1956年 コシヒカリが福井県で誕生

1963年 ササニシキが宮城県で誕生

1985年ごろ ササニシキ、全国第2位の作付面積に

1993年 冷害で東北地方に壊滅的打撃／ササニシキが急減

耐寒・安定品種への切り替えが進む

2000年代～ コシヒカリが全国で生産拡大、 一強時代へ

ササニシキは完全に消えたわけではなく、冷めても硬くなりにくく糖質も控えめなため、弁当や寿司、糖質を気にする人に再び注目されています。

コシヒカリが圧倒的に人気のワケ

コシヒカリ 食味：もちもち・甘い・冷めてもおいしい

栽培性：倒れにくく病気に強い

人気の理由：家庭向け・安定生産・高評価 ササニシキ 食味：あっさり・やわらかい・和食向き

栽培性：倒れやすく冷害・病気に弱い

人気の理由：寿司・弁当向け・希少な存在

このように、食味・栽培性・人気の理由という３要素のバランスが、

コシヒカリを「一強」に導いたといえます。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 米の話』著：トキオ・ナレッジ