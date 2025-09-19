本日の予定【経済指標】
【日本】
日銀政策金利（9月）時刻未定
予想 0.5% 前回 0.5%（日銀政策金利)
消費者物価指数（8月）08:30
予想 2.9% 前回 3.1%（前年比)
予想 2.7% 前回 3.1%（生鮮食料品除くコア・前年比)
【NZ】
貿易収支（8月）07:45
予想 N/A 前回 -5.78億NZドル（貿易収支)
【英国】
GfK消費者信頼感調査（9月）08:01
予想 -18.0 前回 -17.0（GfK消費者信頼感調査)
公共部門ネット負債（8月）15:00
予想 123.0億ポンド 前回 11.0億ポンド（公共部門ネット負債)
小売売上高（8月）15:00
予想 0.5% 前回 0.6%（前月比)
予想 0.6% 前回 1.1%（前年比)
予想 0.7% 前回 0.5%（除自動車燃料・前月比)
予想 0.8% 前回 1.3%（除自動車燃料・前年比)
【ユーロ圏】
ドイツ生産者物価指数（8月）15:00
予想 -0.1% 前回 -0.1%（前月比)
予想 -1.7% 前回 -1.5%（前年比)
【香港】
経常収支（2025年 第2四半期）17:30
予想 N/A 前回 1269.2億香港ドル（1252.4億香港ドルから修正）（国際収支－経常収支)
予想 N/A 前回 -854.1億香港ドル（国際収支－総額)
【カナダ】
小売売上高（7月）21:30
予想 -0.8% 前回 1.5%（前月比)
予想 -0.6% 前回 1.9%（コア・前月比)
※予定は変更することがあります
