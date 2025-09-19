【日本】
日銀政策金利（9月）時刻未定
予想　0.5%　前回　0.5%（日銀政策金利)

消費者物価指数（8月）08:30
予想　2.9%　前回　3.1%（前年比)
予想　2.7%　前回　3.1%（生鮮食料品除くコア・前年比)

【NZ】
貿易収支（8月）07:45　
予想　N/A　前回　-5.78億NZドル（貿易収支)

【英国】
GfK消費者信頼感調査（9月）08:01
予想　-18.0　前回　-17.0（GfK消費者信頼感調査)

公共部門ネット負債（8月）15:00
予想　123.0億ポンド　前回　11.0億ポンド（公共部門ネット負債)

小売売上高（8月）15:00
予想　0.5%　前回　0.6%（前月比)　
予想　0.6%　前回　1.1%（前年比)　
予想　0.7%　前回　0.5%（除自動車燃料・前月比)
予想　0.8%　前回　1.3%（除自動車燃料・前年比)

【ユーロ圏】
ドイツ生産者物価指数（8月）15:00　
予想　-0.1%　前回　-0.1%（前月比)
予想　-1.7%　前回　-1.5%（前年比)

【香港】
経常収支（2025年 第2四半期）17:30
予想　N/A　前回　1269.2億香港ドル（1252.4億香港ドルから修正）（国際収支－経常収支)
予想　N/A　前回　-854.1億香港ドル（国際収支－総額)

【カナダ】
小売売上高（7月）21:30
予想　-0.8%　前回　1.5%（前月比)
予想　-0.6%　前回　1.9%（コア・前月比)

※予定は変更することがあります