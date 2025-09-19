パレスチナ自治区ガザ地区をめぐり、国連の安全保障理事会は18日、即時停戦などを求める決議案を採決しましたが、アメリカが再び拒否権を行使し、否決されました。

国連安保理の非常任理事国10か国が共同提案した決議案は、イスラエルによるパレスチナ自治区ガザ地区への軍事作戦の拡大に懸念を表明し、即時停戦や人質の無条件での解放、人道支援への制限解除などを求めています。

18日に行われた採決では、理事国15か国のうち14か国が賛成しましたが、イスラエル寄りの姿勢を取っているアメリカが拒否権を行使し、否決されました。

アメリカ

「アメリカがこの決議に反対するのは当然のことだ。本決議はハマスを非難せず、イスラエルの自衛権も認めていない」

アメリカ側は、6月に行われた同様の決議案の採決の際にも拒否権を行使していました。

これに対しパレスチナ側は「最低限の要求を体現した決議案が阻止されたことは遺憾だ」と非難しました。

国連では22日にイスラエルとパレスチナの2国家共存に関する首脳級の国際会議が開かれる予定ですが、会議を前にアメリカと各国との溝が改めて表面化した形です。