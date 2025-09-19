石原良純、「住宅ローン以来」と苦笑い！高嶋ちさ子に“借金”を申し込む

9月19日（金）の『ザワつく！金曜日』では、長嶋一茂、石原良純、高嶋ちさ子の“ザワつくトリオ”が、多数派はどちらかを当てるクイズ「ザワつく！究極の2択」で心理バトルに挑む。

【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！

絶品グルメを2つ目の前に出されたら、人はどちらを選ぶのか――老若男女約1000人に大調査し多数派はどちらかを当てる「ザワつく！究極の2択」。

今回のテーマは、“梨vs桃”という、夏の終わりの2大フルーツ対決だ。

このクイズは、正解すると賭けたポイントの倍を獲得できるのが最大の特徴だが、ポイント独走中のちさ子になんとか追いつくため、一茂と良純はちさ子にポイントの“借金”を申し込むことに。

良純は「住宅ローン以来の借金」だと苦笑いするが、はたして3人はどちらを選んで何ポイント賭けるのか？

また番組では、不安定な石を積み上げてアート作品を生み出す“ロックバランシング”の達人が、トイレットペーパーの積み上げにチャレンジする。

特殊なバランス感覚を持つ彼は、一体いくつ積み上げることができるのか？

スタジオでも3人がトイレットペーパーの積み上げに挑戦。そこで一茂に新たな才能が開花することに。