9月19日より全国公開される劇場長編アニメーション『ひゃくえむ。』。原作は『チ。―地球の運動について―』で手筭治虫文化賞マンガ大賞を史上最年少で受賞した魚豊の連載デビュー作だ。陸上競技の100m走という、わずか10秒間にすべてを懸ける人間たちの栄光と挫折を描いた本作で、才能型のトガシを松坂桃李、努力型の小宮を染谷将太が演じる。

劇中ではライバルでありながら同志でもある関係性を築く2人だが、今回が14年ぶりの共演。役者同士として互いをどう見ているのかに加え、演じたからこそ気づいた「トガシと小宮の関係性」の魅力や、アフレコでの発見、キャラクターへの共感について語ってもらった。

■「お互い父親になっていました（笑）」

ーー映画『アントキノイノチ』以来、14年ぶりの共演となりました。久しぶりにご一緒されて、お互いの印象にどんな変化を感じましたか？

松坂桃李（以下、松坂）：まずはお互い父親になっていました（笑）。（染谷さんは）もともと落ち着いた印象があったんですが、月日が経って、さらに落ち着きが増したように感じました。家庭を持ったことによる変化なのかなと勝手に思っています。

染谷将太（以下、染谷）：僕は勝手に「すぐまた共演できるだろう」と思っていたんですが、まさかこんなに時間が空くとは（笑）。その間も桃李くんの作品を観るたびに「また一緒にやりたい」と思っていたので、今回それが叶って本当に嬉しかったです。久々に会ったのに、不思議とブランクを感じなかった。作品を通してずっと見ていたからかもしれませんね。だから「また一緒に仕事ができる」という喜びがより強くありました。

ーー『ひゃくえむ。』のアフレコで、相手の芝居に触れて「すごい」と思った瞬間はありましたか？

松坂：小宮は表情の振り幅が大きいタイプではないけど、その中で感情の波を繊細に表現していて。染谷くんからは、表には出ていないけれど静かに燃え続ける青い炎のような熱が確かに伝わってきました。

染谷：トガシというキャラクターの中にある揺るぎない感情を表す上で、桃李くん自身の熱もすごく感じました。それに呼応して自分もふつふつと燃え上がることができたので、「トガシ役が桃李くんでよかった」と思いました。

ーー走る描写はアニメーションならではの迫力がありました。原作漫画と両方をご覧になって印象に残った表現は？

松坂：漫画で感じていた躍動感がそのままアニメになっていて、正直「これは相当大変だっただろうな」と思いました。衝撃を受けましたね。僕もアスリートの方に息遣いを教わってからアフレコに臨みました。

染谷：（走る動きをしながら）現場でもこうやって実際に走ってたよね（笑）。

松坂：うんうん、走る息遣いのアフレコでは少し酸欠になりそうになりながらやってたよね。

染谷：原作の迫力がそのまま、しかも生々しくアニメーションになっていて感動しました。音もすごかったですし、実際の選手の走りを3DCG化してから作画にして作られていると聞いて納得しました。カメラの揺れ方も実写に近くて、手持ちカメラで追っているようなリアリティがあった。さらに、原作に描かれていた印象的なセリフを声で聴くことができたことで、読んだときとはまた違った感動がありました。

■「津田さんの声ってヒーリング効果があるんです」

ーー登場人物の中で、特に印象的だったキャラクターはいますか？

松坂：僕は海棠が好きでした。自分もあんなふうに歳を重ねたいなと思いました。100mに人生を懸ける姿は人によっては不思議に見えるかもしれないけれど、そのひたむきさはすごく美しく見えました。

ーー海棠役の津田健次郎さんとは収録でご一緒されたんですよね？

松坂： はい。アフレコでご一緒できて、津田さんのあの声を間近で聴けるなんて特等席をいただいた気分でした（笑）。津田さんの声ってヒーリング効果があるんです。

染谷：僕は津田さんとはご挨拶だけでしたが、財津役の内山（昂輝）さんとは収録でご一緒しました。いやぁ、本当にカッコよかった。財津がちゃんとそこにいる感じがすごく明確に伝わってきました。キャラクターの中でも一番印象に残っています。質問に答えるときに「自分は生物なので」と切り返すシーンには衝撃を受けました。不安を恐れないことと、不安を抱えていることを同時に受け入れて、そのうえで緊張すら楽しんでしまう。その姿勢に、僕自身もそうなりたいと思わされました。

ーー内山さんとはお話しされましたか？

染谷：「アフレコって1日に何本もやるんですか？」と聞いたら、「1日5本くらいはできます」と言われて（笑）。「そんなに!? 実写ではとても無理ですー」なんて話をしていました。

■松坂桃李＆染谷将太が感じた、トガシと小宮の関係性の魅力

ーー松坂さん演じるトガシは“才能型”、染谷さん演じる小宮は“努力型”と対照的です。担当されたキャラクターに共感できたポイントを教えてください。

松坂：僕自身は生まれつきの天才肌ではないんですけど、トガシが抱えているような不安感みたいなものは、今やっている仕事とすごくリンクする部分があると勝手に思っています。だから、トガシが感じている不安や心の揺れは、僕も同じように揺れ動くし、共感してしまう。そういう似ている部分は確かにあるのかなと思いますね。

ーースポーツを題材にした作品においても、主人公としてのトガシは異質な魅力を持つキャラクターであるかのように思います。

松坂：彼は元々才能があり、生まれつき足が速いというところからスタートしているんですけど、そこから来る孤独感や高揚感、幸福、栄誉……そういう良いことも悪いことも全部味わったうえでにじみ出る“人間臭さ”が、トガシの一番良いところだと思います。トップとして走り続けてきた人間が、ある時その才能の限界に気付いてしまう。そして後から必死に努力を積み重ねてきた存在がどんどん大きくなっていって、そこから生まれる不安や恐怖。さらに自分が怪我をして走れなくなってしまうという現実……。そうしたネガティブな出来事を要約したときの挫折や、心の波の浮き沈みの激しさみたいなものが、トガシというキャラクターを磨いていったんじゃないかと思うんです。

ーー染谷さんは小宮についてどう思われましたか？

染谷：共感というより、小宮に対しては「羨ましい」という気持ちでした。小宮の努力の方法は、もはや才能だと思うんです。決していい環境にあるわけではない中で、それしか見えなくなるほど努力を重ねて、どんどん研ぎ澄まされていく。その姿は、社会人になっていくうえでの洗練のされ方として、とても素敵だなと感じました。

ーーでは、お2人が感じる「トガシと小宮の関係性」の魅力はどこにあると思いますか？

松坂：一言では括れないような関係性ですが、ちゃんとお互いに共鳴しあう瞬間があるのがポイントだと思います。お互いがお互いを刺激しあって、1回離れて、また再会したときにその刺激がもう一度光り出す。そういう存在感というか、体のどこかに必ずお互いが存在しているような感覚が印象的でした。

染谷：そうですね、本当にこの2人ならではの関係性だなと思いました。わかりやすくバチバチしたライバル関係というわけでもない。でも確実に、常にお互いを意識していて生きているなと。方向性が違うからこそお互いがお互いの場所で研ぎ澄まされていって、最後にまたぶつかることができるのはすごく美しいなと思いました。

ーー劇中ではライバルであり同志のような関係ですが、役者同士としてはどう感じていますか？

松坂：改めて「また必ず共演したい役者」だなと思いました。染谷くんのお芝居は本当に好きで、あの独特の空気感は自分には真似できないです。

染谷：嬉しいですね。桃李くんは繊細な感情の揺れを演じることもできれば、堂々と教壇に立つような役もできる。どんな役にも振り幅を持てるのは本当にすごいことだと思います。（文＝佐藤アーシャマリア）