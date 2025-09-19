「台風19号」はどこに？

気象庁によりますと、きのう（１８日）午後９時にウェーク島近海において、熱帯低気圧が台風第１９号になったと発表しました。

台風はきょう（19日）午前6時現在、ウェーク島近海を１時間におよそ２０キロの速さで西へ進んでいます。

中心の気圧は９９８ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は２３メートル、最大瞬間風速は３５メートルとなっています。

今後の進路予想は、【画像①】の通りです。

今後の進路は？

台風の中心は、



きょう（１９日）午後６時には南鳥島近海

中心の気圧は９９２ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は２５メートル、

最大瞬間風速は３５メートル



あす（２０日）午前６時には南鳥島近海

中心の気圧は９８５ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は３０メートル、

最大瞬間風速は４０メートル



２１日午前３時には南鳥島近海で強い台風になる見込み

中心の気圧は９７５ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は３５メートル、

最大瞬間風速は５０メートル



２２日午前３時には南鳥島近海

中心の気圧は９５５ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は４０メートル、

最大瞬間風速は６０メートル



２３日午前３時には日本の東

中心の気圧は９５５ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は４０メートル、

最大瞬間風速は６０メートル



２４日午前３時には日本の東

中心の気圧は９６５ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は３５メートル、

最大瞬間風速は５０メートル



の予想となっています。

「台風18号」はどこに？

気象庁によりますと、きのう（１８日）午後９時に、フィリピンの東において、

熱帯低気圧が台風第１８号になったと発表しました。



台風は、きょう（１９日）午前６時にはフィリピンの東にあって、１時間におよそ１０キロの速さで西北西へ進んでいます。



中心の気圧は９９８ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は２０メートル、最大瞬間風速は３０メートルで、中心の東側３３０キロ以内と西側２８０キロ以内では、風速１５メートル以上の強い風が吹いています。



今後の進路予想図については【画像②】の通りです。

「台風17号」はどこに？

熱帯低気圧aは、きのう（18日）午後3時に南シナ海で台風17号に発達しました。



台風は、きょう（19日）午前6時には南シナ海にあって、1時間に20キロの速さで西北西に進んでいます。



中心気圧は1000ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は20メートル、最大瞬間風速は30メートルとなっています。



今後の予想進路は【画像③】の通りです。

今後の気象情報に注意してください。